«ادویه» با موضوع جنگ ۴۰روزه آماده نمایش شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم کوتاه «ادویه» پس از پایان فیلمبرداری و انجام مراحل فنی، آماده نمایش و حضور در جشنواره‌های داخلی و بین‌المللی شد.

«ادویه» به کارگردانی ابوالفضل قیصری و تهیه‌کنندگی وحید قیصری، با موضوع جنگ ۴۰روزه، روایت‌گر زندگی پیرمردی نجار در دل بحران است؛ جایی که نبرد میان صلح درونی و جنگ بیرونی جریان دارد.

در این اثر، محمود جعفری ایفای نقشی متفاوت را بر عهده دارد و محمدرضا ابوالقاسمی دیگر بازیگر این فیلم است.

سایر عوامل اصلی «ادویه» عبارتند از نویسنده: ابوالفضل قیصری، مهدی کوپا، مدیر فیلم‌برداری: کاظم فرامرزی، طراح گریم: زهرا بابایی، موسیقی: اشکان جوبه، طراح صحنه: علیرضا بیرامی، طراح لباس: حسین اصلانی‌پور، تدوین: ابوالفضل قیصری، صدابردار: امیر جرقویی، طراحی و ترکیب صدا: عرفان یزدی، اصلاح رنگ و نور: آرش کاظم‌زاده، سرپرست گروه کارگردانی: علیرضا شیخ دارانی، مدیرتولید: کسرا اکرمی، منشی صحنه: نفس نیکنامی، طراح پوستر: محمدصالح حجازی، مشاور حقوقی: بهنام سمعیان، عکس: علیرضا محمدی و روابط عمومی و تبلیغات: عرفان صدیقیان.