حجت الاسلام نقوی: مقاومت امروز ملت ایران ادامه مکتب عاشورا است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی نقوی شامگاه دوشنبه در صد و چهل و نهمین شب از تجمعات مردمی این شهرستان، با گرامیداشت پنجم مرداد، سالروز اقامه نخستین نماز جمعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی به امامت مرحوم آیت الله طالقانی، این روز را یادآور وحدت و بصیرت دینی ملت ایران دانست.

وی ضمن پاسداشت سالروز عملیات مرصاد، به مقام شهید سپهبد علی صیاد شیرازی اشاره کرد و افزود: این فرمانده شهید، درس ایستادگی، شجاعت و مبارزه با باطل را از مکتب عاشورا آموخت و تا پای جان بر سر آرمانهای خود ایستاد.

امام جمعه لنگرود با تأکید بر آموزههای صبر و تابآوری از سیره حضرت زینب (س) خاطرنشان ساخت: در واقعه کربلا و پس از آن، لشکر یزید با تمام توان کوشید تا مقاومت اهل بیت (ع) را بشکند، اما آن بزرگواران با استواری مثالزدنی، دشمن را به عقبنشینی وادار کردند و ما نیز در همین مکتب تربیت شدهایم.

وی با اشاره به فرموده شهید آوینی، گفت: اگر به شهادت برسیم، در قطرهقطره خون ما نام و مرام حسین (ع) جاری است؛ این هویت ماست.

حجت الاسلام نقوی با بیان اینکه دشمن امروز نیز با تکیه بر جنایت و زورگویی در صدد تسلیم کردن ملت ایران است، تصریح کرد: دشمن بارها شکست خورده و دیده که این ملت هرگز زیر بار ذلت نمیرود، اما همچنان بر تصور غلط خود اصرار دارد که با افزایش فشار میتواند به اهداف شوم خود برسد.

وی در ادامه به رویکرد نادرست برخی افراد که عادت به القای ناامیدی و ترس در میان مردم دارند، انتقاد کرد و گفت: کسانی که پیوسته میگویند چرا با آمریکا بجنگیم؟ و قدرت او را بیشتر میدانند، قصد دارند مردم را از راه مقاومت منصرف کنند؛ قرآن کریم ما را به ایستادگی در برابر اینگونه القائات فراخوانده است.

امام جمعه لنگرود در پایان تأکید کرد: دوگانه امروز ما نه صلح و جنگ، بلکه «تسلیم یا مقاومت» است. ملت ایران اهل تسلیم و ذلت نیست و هرگز نخواهد بود. اگر این حضور خیابانی صرفاً برآمده از احساسات زودگذر بود، بعد از ۱۵۰ شب دوام نمیآورد؛ این نشانه عزم راسخ برای دفاع از کیان و آرمانهای انقلاب است.