به گزارش خبرگزاری مهر سرهنگ علی تیموری اظهار کرد: در راستای مبارزه با اخلالگران نظام اقتصادی، مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان هنگام گشت‌زنی در محور قم–اراک به یک دستگاه کامیون مشکوک شدند و آن را برای بررسی متوقف کردند.



وی افزود: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضایی، در بازرسی از این کامیون حدود چهار تن تخم‌مرغ فاقد تاریخ را کشف کردند.



رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان قم ادامه داد: بنا بر اعلام کارشناسان، ارزش محموله کشف‌شده ۱۰ میلیارد ریال برآورد شده است.



سرهنگ تیموری تصریح کرد: در این رابطه یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده، برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.