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۶ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۳۰

کشف حدود ۴ تن تخم‌مرغ قاچاق در قم

کشف حدود ۴ تن تخم‌مرغ قاچاق در قم

قم- رئیس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی قم از کشف حدود چهار تن تخم‌مرغ قاچاق از یک دستگاه کامیون در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر سرهنگ علی تیموری اظهار کرد: در راستای مبارزه با اخلالگران نظام اقتصادی، مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان هنگام گشت‌زنی در محور قم–اراک به یک دستگاه کامیون مشکوک شدند و آن را برای بررسی متوقف کردند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضایی، در بازرسی از این کامیون حدود چهار تن تخم‌مرغ فاقد تاریخ را کشف کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان قم ادامه داد: بنا بر اعلام کارشناسان، ارزش محموله کشف‌شده ۱۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

سرهنگ تیموری تصریح کرد: در این رابطه یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده، برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

کد مطلب 6901226

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    نظرات

    • IR ۰۱:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۶
      0 0
      پاسخ
      خدا حفظشون كنه اينا نبود قيمتا معلوم نبود چقدر بيشتر ميشد

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