دستگیری سارق به عنف طلاجات ۵ میلیاردی در مراغه

به گزارش خبرگزاری مهر، توحید فارسی روز شنبه گفت: در پی وصول یک فقره سرقت به عنف و سرقت طلاجات خانمی میانسال از یک منزل در یکی از محلات این شهرستان موضوع بصورت ویژه ، در دستور کار کاراگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

فرمانده انتظامی مراغه گفت: پس از حضور و بررسی مامورین مشخص شد، سارق به شیوه ورود به عنف وارد منزل شده و پس از ضرب و شتم خانم میانسال ۶ عدد النگوی طلای وی را با چاقو بریده و متواری شده که پس از آن شوهرخانم موضوع را مشاهده که به علت شوک وارده فوت می نماید.

وی با بیان اینکه ماموران با اشراف اطلاعاتی ، سارق را در کمتر از ۶ ساعت شناسایی و دستگیر کردند، افزود؛ سارق در تحقیقات به عمل آمده، به سرقت اعتراف که طلاجات مسروقه نیز به ارزش ۵ میلیارد ریال از مخفیگاه وی کشف و در این خصوص پرونده تشکیل و جهت ادامه رسیدگی تحویل مرجع قضایی شد.