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۱ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۴۶

سارقان حرفه ای منزل در دام پلیس آگاهی آذربایجان‌شرقی

سارقان حرفه ای منزل در دام پلیس آگاهی آذربایجان‌شرقی

تبریز- رئیس پلیس آگاهی آذربایجان شرقی از دستگیری ۲ سارق منزل، کشف ۵ فقره پرونده سرقت به ارزش ۳۰ میلیارد ریال و استرداد بخشی از اموال مکشوفه به مالباختگان در تبریز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدتقی سلطانی صبح پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اعلام جزئیات این خبر اظهار کرد: در پی وصول چند فقره پرونده سرقت از منزل، موضوع در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با اشراف اطلاعاتی و با انجام اقدامات فنی و پلیسی و با هماهنگی مرجع قضایی، ۲ نفر متهم به سرقت را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه و منسجم هر ۲ نفر متهم را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

این مقام انتظامی گفت: متهمان در بازجویی های بعمل آمده به ۵ فقره سرقت از منزل به ارزش ۳۰ میلیارد ریال اعتراف که ضمن استرداد بخشی اموال مکشوفه به مالباختگان، پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

کد مطلب 6896635

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