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۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۳۴

دستگیری سارق سیم و کابل برق در شهرستان بستان‌آباد

دستگیری سارق سیم و کابل برق در شهرستان بستان‌آباد

بستان آباد- فرمانده انتظامی شهرستان بستان‌آباد از دستگیری یک سارق و کشف ۵ فقره سرقت سیم و کابل برق توسط مأموران انتظامی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حبیب خدایی ظهر چهارشنبه اظهار داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت سیم و کابل برق در سطح شهرستان، شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس با انجام اقدامات اطلاعاتی، تحقیقات تخصصی و بهره‌گیری از شگردهای پلیسی، پس از هماهنگی با مرجع قضایی موفق به شناسایی و دستگیری متهم شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان بستان‌آباد خاطرنشان کرد: متهم در تحقیقات پلیس به ۵ فقره سرقت سیم و کابل برق اعتراف کرد و پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

کد مطلب 6902760

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