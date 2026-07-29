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۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۳۵

دستگیری باند سارقان قطعات و محتویات داخل خودرو در مرند

دستگیری باند سارقان قطعات و محتویات داخل خودرو در مرند

مرند- فرمانده انتظامی شهرستان مرند از دستگیری باند ۳نفره سارقان قطعات و محتویات داخل خودرو با ۲۵ فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی اسدیان ظهر چهارشنبه در تشریح این خبر گفت: در پی وقوع سرقت قطعات داخل خودرو در شهرستان، رسیدگی به موضوع در دستور کار پلیس شهرستان قرار گرفت.

وی افزود:ماموران کلانتری۱۲ امام پس از بررسی های لازم و اقدامات اطلاعاتی و فنی تعداد ۳سارق حرفه ای را شناسایی که پس از هماهنگی های قضائی ، در عملیاتی ضربتی و غافلگیرانه در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

این مقام انتظامی بیان داشت: متهمین در بازجویی های بعمل آمده به ۲۵ فقره سرقت قطعات داخل خودرو اعتراف و از مخفیگاهشان اقلام مسروقه قابل توجهی از جمله انواع سیستم صوتی ، آچار آلات و ... به ارزش ۱۵ میلیارد ریال کشف شد

سرهنگ اسدیان با بیان اینکه متهمین پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند به شهروندان توصیه کرد: برای پیشگیری از سرقت قطعات و لوازم داخل خودرو از رها سازی خودروهای خود در معابر خلوت و تاریک و همچنین نگهداری اموال با ارزش در داخل خودرو خودداری کرده و وسیله نقلیه خود را به لوازم ایمنی از جمله دزدگیر و قفل فرمان و پدال مجهز کنند.

کد مطلب 6902735

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