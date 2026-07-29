۱۱۰۰ کارمند هوش مصنوعی به دولت آمریکا نامه نوشتند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این بیانیه درحال منتشر شده که شرکت های هوش مصنوعی به طور روزافزونی در پی توسعه سیستم های قدرتمندتر هستند و همین امر نگرانی ها درباره آنکه پیشرفت های این حوزه ممکن است از مکانیسم های ایمنی، نظارت و بازبینی فراتر برود را بیشتر کرده است.

طرح مذکور «همگام شدن با مرزهای نوین» (Pacing the Frontier) نام دارد و شامل کارمندان متا پلتفرمز، آنتروپیک، اوپن ای آی و گوگل با پشتیبانی موسسات ناسودبر Guidelight AI Standards و Encode AI است. در بیانیه این طرح آمده است: ما از دولت آمریکا می‌خواهیم از یک تلاش بین‌المللی برای توسعهٔ ابزارهای فنی و نظارتیِ موردنیاز حمایت کند تا بتوان سرعت پیشرفت در مرزهای توسعهٔ هوش مصنوعی خودکار را به‌طور آگاهانه و کنترل‌شده تنظیم کرد.

داریو آمودی مدیر ارشد اجرایی و چند هم بنیانگذار این شرکت، داون سانگ نائب رئیس بخش هوش مصنوعی متا و جاکوب پاچوکی محقق ارشد اوپن ای آی از جمله امضا کنندگان طرح هستند.

اوپن ای آی در واکنش به بیانیه ای در پلتفرم ایکس نوشت: ما معتقدیم در نقطه ای در آینده سرعت توسعه مدل های پیشرفته هوش مصنوعی احتمالا چنان بالا باشد که جهان مجبور به هماهنگ سازی نرخ پیشرفت هوش مصنوعی خواهد شد.

آنتروپیک نیز در ایکس نوشت: پژوهش ما درباره خودبهبوددهی بازگشتی (Recursive Self-Improvement) که ماه گذشته منتشر شد، نیز نشان می‌دهد به ابزارهایی نیاز داریم تا بتوان سرعت پیشرفت در مرزهای توسعهٔ هوش مصنوعی را به‌طور آگاهانه تنظیم کرد و جامعه فرصت آمادگی برای آن را داشته باشد.