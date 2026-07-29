به گزارش خبرنگار مهر، علی داوودی در مورد شرایط تیم ملی وزنهبرداری ایران گفت: اولین مشکل بحث تجهیزات ماست. بالاخره اینها کالاهای مصرفی هستند و زود به زود باید تعویض شوند. مثلاً همین میلههای سالن که الان استفاده میکنیم، اکثرشان فرسوده هستند. البته رئیس فدراسیون وزنهبردار قول دادند به زودی تجهیزات جدید اضافه میشود، اما قطعاً باز هم نیاز وجود دارد.
ملیپوش فوق سنگین وزنهبرداری گفت: نکته بعدی در مورد مبلغهایی است که برای مدالآوران طلا تصویب شده است، واقعاً الان هر کسی که مدال طلا بگیرد، چه از طرف وزارت و چه از طرف کمیته، بالاخره عدد خوبی دریافت میکند، اما نسبت به دورههای قبلی تفاوت دارد. حتی با این مبالغ شاید نتوان یک آپارتمان خیلی کوچک هم در تهران خرید. خیلی از بچههای ما هم در شرف ازدواج و تشکیل زندگی هستند و با این مبالغ در تهیه مسکن دچار مشکل میشویم.
داوودی اظهار کرد: فدراسیون وزنهبرداری به ما کمک میکند، ما در این چند ماه اخیر جزو معدود تیمهایی بودیم که در زمان جنگ هم اردوهایمان پابرجا بود و واقعاً کار بسیار سختی بود. قطعاً این اتفاق با کمکها و همکاری کمیته ملی المپیک رقم خورده است.
داوودی گفت: ما الان تقریباً شش، هفت ماه است که در اردو هستیم. اما توجهی که باید به قهرمانان شود، کمتر از حد انتظار بوده است. داخل سالن وزنهبرداری شاید خیلیها خبر نداشته باشند که سه، چهار بار رکورد جهان توسط بچههای ما جابهجا شده، اما شاید دوستان از آن بیخبر باشند.
وی خاطرنشان کرد: اگر توجه بیشتری به تمرینات ما شود، واقعاً خوب است. ما تمرینات سه جلسهای داریم و فکر میکنم کمتر ورزشکاری در دنیا چنین شرایطی را تجربه کند. بچههای ما واقعاً بیسروصدا هستند، اما قهرمانان بزرگیاند. اگر توجهها بیشتر شود و بیشتر دیده شویم، قطعاً اتفاقات بهتری هم رقم خواهد خورد.
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