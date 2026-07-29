به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی شهرکی از آغاز عملیات کشت گوجه‌فرنگی نشایی در سطح ۱۲۰ هکتار از اراضی کشاورزی منطقه نعمت‌آباد بخش کورین با استفاده از روش‌های نوین آبیاری خبر داد.

مدیر جهاد کشاورزی زاهدان اظهار داشت: عملیات کشت گوجه‌فرنگی در اراضی کشاورزی منطقه نعمت‌آباد از اواسط تیرماه آغاز شده و با برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، امسال ۱۲۰ هکتار از زمین‌های کشاورزی این منطقه به زیر کشت این محصول رفته است.

وی با اشاره به مجهز بودن تمامی این اراضی به سامانه‌های نوین آبیاری افزود: به منظور مدیریت بهینه منابع آبی، ۱۰۰ درصد مزارع گوجه‌فرنگی این منطقه به روش آبیاری تیپ (نواری) تجهیز شده‌اند؛ روشی که نقشی کلیدی در توزیع یکنواخت رطوبت در محدوده ریشه، کاهش چشمگیر تبخیر آب، کنترل علف‌های هرز و در نهایت افزایش راندمان آبیاری و ارتقای کیفیت محصول ایفا می‌کند.

شهرکی وضعیت سبز مزارع منطقه را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: با توجه به رعایت اصول فنی کاشت، تغذیه مناسب خاک و مدیریت اصولی مزارع توسط کشاورزان، پیش‌بینی می‌شود میانگین عملکرد این محصول به ۱۰۰ تن در هر هکتار برسد.

وی تصریح کرد: بر اساس این برآورد، انتظار می‌رود در فصل برداشت حدود ۱۲ هزار تن گوجه‌فرنگی از مزارع نعمت‌آباد کورین برداشت و روانه بازارهای مصرف در استان و سایر نقاط کشور شود.

مدیر جهاد کشاورزی زاهدان با بیان اینکه عملیات برداشت گوجه‌فرنگی در این منطقه از اواخر شهریورماه آغاز خواهد شد، تأکید کرد: توسعه کشت محصولات پربازده، ترویج و بهره‌گیری از سامانه‌های نوین آبیاری و ارتقای بهره‌وری آب در بخش کشاورزی، از مهم‌ترین برنامه‌های اولویت‌دار مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان زاهدان است.

وی خاطرنشان کرد: تولید این حجم از محصول گوجه‌فرنگی علاوه بر تأمین نیاز بازار و کمک به تنظیم قیمت‌ها، زمینه ایجاد اشتغال فصلی مناسبی را برای کارگران و کشاورزان بومی منطقه فراهم کرده و گام مهمی در مسیر رونق اقتصادی و توسعه پایدار بخش کورین به شمار می‌رود.