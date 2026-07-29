به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، هشتمین نشست تحلیل و پایش اجرای برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع با محوریت بررسی روند اجرای برنامه در دانشگاههای علوم پزشکی مجری فاز دوم، ارزیابی آمادگی فازهای جدید و مرور چالشهای اجرایی برگزار شد.
محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، با قدردانی از تلاش تمامی دستاندرکاران اجرای برنامه، اظهار کرد: برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع، زیرساختی تاریخی و ماندگار برای نظام سلامت کشور است و نتایج آن میتواند آینده ارائه خدمات سلامت را متحول کند.
وی با اشاره به پیگیری مستمر رئیسجمهوری در اجرای این برنامه، گفت: گزارش روند پیشرفت جلسات بهصورت منظم به رئیسجمهور ارائه میشود و ایشان نیز با حساسیت ویژه، روند اجرای برنامه را دنبال میکنند.
وزیر بهداشت افزود: مرحله کنونی اجرای برنامه از اهمیت ویژهای برخوردار است، زیرا با گسترش اجرای آن در ۶۴ شهرستان، فرصت مناسبی برای شناسایی نقاط قوت، رفع چالشهای اجرایی و تکمیل زیرساختها فراهم شده است. وزیر بهداشت تأکید کرد: هرچه این زیرساخت با دقت و استحکام بیشتری شکل بگیرد، دستاوردی ماندگار برای نظام سلامت کشور خواهد بود.
در این نشست، رؤسا و مدیران دانشگاههای علوم پزشکی گزارشی از آخرین وضعیت اجرای برنامه، روند آمادهسازی فاز سوم، میزان آمادگی زیرساختهای فناوری اطلاعات، فرآیند انعقاد قراردادها، وضعیت نظام ارجاع، آموزش تیمهای سلامت، اطلاعرسانی عمومی، چالشهای مالی و اجرایی و اقدامات انجامشده برای ارتقای کیفیت خدمات ارائه کردند و درباره راهکارهای تسریع و تقویت اجرای برنامه به تبادل نظر پرداختند.
در پایان این نشست بر استمرار پایش میدانی دانشگاهها، تکمیل زیرساختهای اجرایی، تأمین بهموقع منابع مالی، تقویت همکاری سازمانهای بیمهگر، بهرهگیری از تجربیات موفق دانشگاهها و استمرار برگزاری نشستهای تخصصی تحلیل و پایش، بهمنظور اجرای هرچه موفقتر برنامه ملی پزشک خانواده و نظام ارجاع تأکید شد.
هشتمین نشست تحلیل و پایش اجرای برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع در دانشگاههای مجری فاز دوم با حضور وزیر و معاونان بهداشت، درمان و توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، مدیران ارشد سازمانهای بیمهگر، رؤسا و هیئت رئیسه دانشگاههای علوم پزشکی مجری برنامه و مسئولان ستادی بهصورت حضوری و وبیناری برگزار شد.
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