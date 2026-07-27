دستگیری سارقین اماکن خصوصی با ۱۱ فقره سرقت در بستان آباد

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب خدایی صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اعلام جزئیات این خبر اظهار کرد: در پی وقوع سرقت از اماکن خصوصی در سطح شهرستان، رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت.

سرهنگ خدایی در ادامه گفت: ماموران با اشراف اطلاعاتی و با هماهنگی قضایی متهمین را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه ۲ نفر متهم را دستگیر کردند.

وی تصریح کرد: متهمین در تحقیقات پلیسی و مواجهه با ادله پلیس به ۱۱ فقره سرقت از اماکن خصوصی اعتراف کردند، و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.