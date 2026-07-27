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۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۱۹

دستگیری سارقین اماکن خصوصی با ۱۱ فقره سرقت در بستان آباد

دستگیری سارقین اماکن خصوصی با ۱۱ فقره سرقت در بستان آباد

بستان آباد- فرمانده انتظامی شهرستان بستان آباد از دستگیری سارقین اماکن خصوصی با ۱۱ فقره سرقت در عملیات پلیس این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب خدایی صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اعلام جزئیات این خبر اظهار کرد: در پی وقوع سرقت از اماکن خصوصی در سطح شهرستان، رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت.

سرهنگ خدایی در ادامه گفت: ماموران با اشراف اطلاعاتی و با هماهنگی قضایی متهمین را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه ۲ نفر متهم را دستگیر کردند.

وی تصریح کرد: متهمین در تحقیقات پلیسی و مواجهه با ادله پلیس به ۱۱ فقره سرقت از اماکن خصوصی اعتراف کردند، و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

کد مطلب 6900493

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