به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدقاسم طرهانی اظهار کرد: در پی اعلام خبری به مرکز فوریت‌های پلیسی مبنی بر وقوع سرقت از یک منزل مسکونی که منجر به قتل و مسمومیت اعضای یک خانواده شده بود، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: با حضور مأموران در محل مشخص شد زن ۴۷ ساله‌ای به همراه دختر هشت ساله‌اش بر اثر استنشاق مواد سمی جان باخته‌اند. همچنین پسر ۱۷ ساله خانواده دچار سوختگی و مسمومیت سطحی در ناحیه صورت و دهان شده و پدر خانواده نیز مدعی شده بود بر اثر ضربه به سر بیهوش شده است.

فرمانده انتظامی استان قزوین بیان کرد: بررسی‌های تخصصی کارآگاهان پلیس آگاهی و تطبیق شواهد و آثار باقی‌مانده در صحنه، فرضیه سرقت را رد کرد و پرده از یک جنایت خانوادگی برداشت.

وی ادامه داد: با هماهنگی مقام قضایی، پدر و پسر خانواده تحت بازجویی‌های فنی قرار گرفتند و در نهایت هر دو به ارتکاب قتل اعتراف کردند.

سردار طرهانی تصریح کرد: متهم اصلی با همدستی پسر ۱۷ ساله خود ابتدا همسرش را به قتل رسانده و سپس دختر هشت ساله‌اش را که با شنیدن سروصدا از خواب بیدار شده و شاهد جنایت بود، برای از بین بردن شاهد ماجرا به قتل رسانده است.

وی افزود: پس از ارتکاب جنایت، متهمان برای گمراه کردن پلیس، صحنه‌سازی کرده و سناریوی ساختگی سرقت از منزل را طراحی کردند.

فرمانده انتظامی استان قزوین با اشاره به انگیزه این جنایت گفت: متهم علت قتل همسرش را اختلافات خانوادگی عنوان کرده و انگیزه قتل دختر خردسال را از بین بردن تنها شاهد حادثه اعلام کرده است.

سردار طرهانی خاطرنشان کرد: متهمان پس از تکمیل پرونده، با دستور مقام قضایی روانه زندان شدند.