رکنی حسینی: نماز جمعه از مهمترین برکات نظام اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی عصر شنبه در نشست شورای اداری شهرستان گناوه با اشاره به فرارسیدن پنجم مرداد،سالروز اقامه اولین نماز جمعه در کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی اظهار کرد: این روز یادآور یکی از بزرگ‌ترین برکات و دستاوردهای معنوی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است؛ نماز جمعه فریضه‌ای که قرآن کریم و روایات اسلامی بر عظمت، آثار و برکات آن تأکید فراوان کرده‌اند.

وی افزود: نماز جمعه که هر هفته برگزار می‌شود، منشأ برکات فراوان معنوی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی برای جامعه اسلامی است و اسلام نیز همواره بر اجتماع، وحدت، همدلی و انسجام مسلمانان تأکید ویژه داشته است.

فلسفه بسیاری از احکام اسلامی تقویت وحدت مسلمانان است

حجت الاسلام رکنی حسینی با بیان اینکه اسلام برای اجتماع مسلمانان اهمیت ویژه‌ای قائل است، تصریح کرد: اگر همه مسلمانان جهان به سوی یک قبله نماز می‌خوانند و اگر مناسک حج در زمان و مکان مشخص برگزار می‌شود، همه این احکام برای تقویت وحدت، همدلی و انسجام امت اسلامی است و نماز جمعه نیز یکی از مهم‌ترین جلوه‌های این وحدت به شمار می‌رود.

قرآن مؤمنان را به شتاب برای حضور در نماز جمعه فراخوانده است

امام جمعه گناوه با استناد به آیات سوره مبارکه جمعه گفت: خداوند متعال در قرآن کریم، نماز جمعه را «ذکرالله» معرفی کرده و مؤمنان را فرمان می‌دهد هنگام شنیدن ندای نماز جمعه، داد و ستد و هرگونه مشغله دنیوی را رها کرده و با شتاب به سوی نماز جمعه حرکت کنند.

وی افزود: در هیچ نماز دیگری چنین تأکیدی بر شتاب برای حضور وجود ندارد و این موضوع بیانگر جایگاه ویژه نماز جمعه در فرهنگ اسلامی است.

رکنی حسینی با اشاره به پیشینه تاریخی نماز جمعه اظهار کرد: پیامبر اکرم (ص) به دلیل شرایط حاکم بر مکه امکان اقامه نماز جمعه را نداشتند و پس از هجرت به مدینه و ساخت مسجد قبا، نخستین نماز جمعه توسط پیامبر (ص) ، در مدینه اقامه شد.

وی افزود: در طول تاریخ اسلام نیز نماز جمعه همواره یکی از مهم‌ترین پایگاه‌های وحدت و هدایت جامعه اسلامی بوده است.

حضور مسئولان در میان مردم موجب امیدآفرینی است

امام جمعه گناوه با تأکید بر ضرورت حضور مسئولان در نماز جمعه و سایر اجتماعات مردمی گفت: مردم انتظار دارند مسئولان را در کنار خود ببینند و این حضور موجب افزایش امید، اعتماد و دلگرمی آنان می‌شود.

نماز جمعه قرارگاه فرهنگی و بصیرتی جامعه است

امام جمعه گناوه با اشاره به بیانات رهبر شهید امت درباره جایگاه نماز جمعه بیان کرد: امام شهید فرمودند نماز جمعه قرارگاه و قلب فرهنگی شهر است ،قرارگاه اخلاقی، وحدت‌آفرین و بصیرت‌افزای جامعه است و نقش مهمی در ارتقای آگاهی عمومی، تقویت باورهای دینی و افزایش انسجام اجتماعی دارد.

وی و با بیان اینکه قرارگاه فرهنگی نماز جمعه، قدرت نرم نظام جمهوری اسلامی است ، ادامه داد: این پایگاه مردمی همواره در مقابله با جنگ نرم دشمن، خنثی‌سازی توطئه‌ها و دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی نقش مؤثری ایفا کرده و امروز نیز یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های فرهنگی نظام برای مبارزه با توطئه دشمنان به شمار می‌رود.

وی بیان کرد: نماز جمعه، قرارگاهی برای مبارزه با تهاجم فرهنگی و مبارزه با توطئه دشمنانی است که باورها و اعتقادات مردم و جوانان را تضعیف می کنند، و همواره با حضور و اتحاد مردم در خنثی کردن توطئه دشمن نقش موثری داشته است.

امام جمعه گناوه یاد امام راحل و رهبر شهید امت همچنین ائمه جمعه ای که در راه احیا این فریضه الهی به شهادت رسیدند و همه کسانی که در سال های گذشته در این قرارگاه معنوی حضور داشتند و امسال در میان ما نیستند را گرامی داشت.

قدردانی از همراهی مسئولان و دستگاه‌های اجرایی

حجت الاسلام رکنی حسینی در پایان از فرماندار، اعضای شورای تأمین، شهردار، نیروهای انتظامی، مدیران دستگاه‌های اجرایی، اعضای ستاد نماز جمعه و همه مجموعه‌هایی که در برگزاری باشکوه نماز جمعه و تقویت این جایگاه و پایگاه معنوی همکاری دارند، قدردانی کرد.

وی همچنین هفته ملی مهارت و هفته بهزیستی را به مسئولان و کارکنان این حوزه ها در شهرستان تبریک گفت.