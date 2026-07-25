به گزارش خبرگزاری مهر، ۱۳ بچه‌سنجاب نجات‌یافته از قاچاقچیان حیات‌وحش پس از پشت سر گذاشتن دوره مراقبت و بازیابی توانایی‌های لازم برای ادامه حیات، بار دیگر به زیستگاه طبیعی خود در شهرستان سروآباد بازگشتند.

این جانوران در جریان گشت و پایش محیط‌بانان شناسایی و از چرخه قاچاق حیات‌وحش خارج شدند و پس از انتقال به محل نگهداری، تحت مراقبت‌های لازم قرار گرفتند تا شرایط جسمی و توانایی بقا در طبیعت را به دست آورند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست سروآباد در این باره اظهار کرد: پس از طی چند ماه مراقبت و تیمار تخصصی، ۱۳ بچه‌سنجاب با نظارت کارشناسان محیط زیست در زیستگاه‌های مناسب شهرستان رهاسازی شدند.

عطالله صادقی با اشاره به اهمیت حفاظت از گونه‌های بومی منطقه افزود: قاچاق و زنده‌گیری غیرمجاز گونه‌هایی مانند سنجاب ایرانی، تهدیدی جدی برای تنوع زیستی و تعادل اکوسیستم‌های زاگرس به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: سنجاب ایرانی از گونه‌های مؤثر در پویایی طبیعی جنگل‌های بلوط است و با جابه‌جایی و پراکنش دانه‌ها، در تجدید حیات و گسترش پوشش جنگلی نقش دارد؛ از این رو حفاظت از این گونه، بخشی از برنامه‌های صیانت از زیست‌بوم زاگرس محسوب می‌شود.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست سروآباد از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد زنده‌گیری، خرید و فروش یا نگهداری غیرمجاز حیات‌وحش، موضوع را به اداره حفاظت محیط زیست اطلاع دهند.

صادقی تأکید کرد: مشارکت و همراهی مردم می‌تواند نقش مهمی در شناسایی و مقابله با قاچاق حیات‌وحش و جلوگیری از آسیب به گونه‌های ارزشمند و بومی منطقه داشته باشد.