به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری عصر شنبه در نشست شورای اداری شهرستان گناوه اظهار کرد: حضور مدیران ادارات و نهادها در میان مردم و ارتباط مستقیم همراه با رفتار شایسته و پاسخگویی به مطالبات مردمی، موجب افزایش اعتماد و رضایتمندی عمومی می شود.
فرماندار گناوه با تأکید بر حضور پررنگ و مشارکت فعال مدیران دستگاههای اجرایی در مناسبتهای ملی و مذهبی، بهویژه آیین عبادی ـ سیاسی نماز جمعه، افزود: هرچه مسئولان ارتباط نزدیکتر و حضور بیشتری در بین مردم داشته باشند، رضایتمندی آنان نیز از آن مجموعه افزایش خواهد یافت.
محله محوری راهبرد دولت وفاق ملی
فرماندار گناوه با بیان اینکه نظام جمهوری اسلامی بر پایه مردمسالاری دینی است، گفت:رئیسجمهور موضوع محلهمحوری را به عنوان یک راهبرد و کلان برنامه های دولت چهاردهم مطرح کرده و اقدامات مهمی در این راستا به عمل آمده است.
نماینده عالی دولت وفاق ملی تصریح کرد: استفاده از ظرفیتهای محلهمحور ، مطابق تأکیدات رییس جمهور باید در دستور کار مدیران قرار گیرد.
وی اظهار کرد: رییس جمهور تاکید کردند که پیوند هدفمند میان مسجد، مردم و مدیریت محلی میتواند به شکلگیری الگوی حکمرانی مردمی منجر شود و کارآمدی نظام تصمیمگیری در شرایط بحران را بهطور محسوسی افزایش دهد.
فرماندار گناوه حفظ وحدت، همدلی و وفاق ملی را از مهمترین ضرورتهای کشور در شرایط کنونی برشمرد و گفت: این موضوع که مورد تأکید رئیسجمهور و استاندار است، باید با تبعیت از رهنمودهای مقام معظم رهبری سرلوحه اقدامات مدیران باشد.
وی با گرامیداشت پنجم مرداد، سالروز اقامه نخستین نماز جمعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی گفت: نماز جمعه ، یادگار ارزشمند حضرت امام خمینی(ره) از برکات نظام و قرارگاه فرهنگی برای تقویت همافزایی و انسجام اجتماعی بشمار می آید.
فرماندار گناوه با اشاره به نزدیک شدن زمان توزیع اعتبارات شهرستان، از بررسی درخواستهای دستگاههای اجرایی خبر داد و افزود: بازدید از پروژهها نیز در اولویت برنامههای فرمانداری قرار دارد.
تکمیل پروژههای نیمهتمام از اولویتهای اصلی شهرستان
وی تکمیل پروژههای نیمهتمام و طرحهای در دست اجرا را از اولویتهای اصلی شهرستان عنوان کرد و تصریح کرد: در شرایط کنونی، تعریف پروژه جدید در دستور کار نیست و اعتبارات باید به سمت تکمیل طرحهای موجود هدایت شود.
وی بیان کرد: باتوجه به اینکه ستاد گرامیداشت هفته دولت با انتخاب معاون هماهنگی امور عمرانی به عنوان دبیر آن تشکیل شده است، برنامه ریزی دقیق برای افتتاح پروژه های عمرانی و اقتصادی و برنامه های فرهنگی این هفته شود.
وی افزود: در این راستا پیگیری و نظارت جدی از سوی مدیران دستگاههای اجرایی دارای پروژه افتتاحی شود.
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