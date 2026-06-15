فرماندار گناوه: ظرفیت بانوان در مدیریت شهرستان استفاده می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری صبح دوشنبه در دیدار با مدیر درمان تامین اجتماعی استان بوشهر اظهار کرد: دولت چهاردهم در شرایط جنگی با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌ها، اجازه نداد خللی در روند خدمات رسانی به مردم از جمله در حوزه درمان ایجاد و وقفه ای صورت گیرد.

وی با بیان اینکه رئیس جمهور همواره بر وحدت و وفاق ملی تاکید وافری دارد، بیان کرد: همدلی، وفاق و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و خدمت‌ رسان شهرستان به عنوان عامل اصلی موفقیت دولت در پاسخگویی به نیازهای مردم بوده است.

فرماندار گناوه با بیان اینکه خدمات ارائه‌شده در مراکز درمانی شهرستان نقش مهمی در ارتقای رضایتمندی عمومی دارد افزود: این روند باید با جدیت ادامه یابد.

وی با تقدیر از تلاش و زحمات مدیر و کارکنان درمانگاه شهید مطهری در خدمات رسانی به مراجعه کنندگان بیان کرد: مراکز درمانی از جمله نقاط حساس و پرتردد هستند که نقش مهمی در تأمین سلامت جامعه بر عهده دارند.

توانمندی بانوان شهرستان

فرماندار گناوه با تأکید بر نقش مؤثر بانوان در توسعه و پیشرفت جامعه اظهار کرد: در این راستا از ظرفیت، توانمندی و شایستگی تعدادی از بانوان شهرستان در حوزه‌های مدیریتی استفاده شده است.

اسفندیاری، خاطرنشان کرد: مدیران زن علاوه بر انجام مسئولیت‌های سازمانی، به عنوان نمایندگان و الگوهای موفق برای این قشر مهم‌ جامعه شناخته می‌شوند و می‌توانند در انتقال مطالبات، ظرفیت‌ها و توانمندی‌های این قشر نقش مؤثری ایفا کنند.

فرماندار گناوه گفت: بانوان به عنوان نیمی از جمعیت جامعه و از اقشار مهم و اثرگذار، نقش ارزشمندی در عرصه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و مدیریتی دارند و حضور آنان در مسئولیت‌های اجرایی می‌تواند به ارتقای کیفیت خدمات و افزایش کارآمدی دستگاه‌ها کمک کند.

در این دیدار مدیر درمان تأمین اجتماعی استان بوشهر گزارشی از عملکرد و خدمات ارائه‌شده درمانگاه شهید مطهری گناوه به مراجعان ارائه کرد و از حمایت‌ها و پیگیری‌های مسئولان شهرستان در راستای توسعه خدمات درمانی ابراز رضایت کرد.