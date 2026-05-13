فرماندار گناوه: قاطع و بدون مماشات با گرانفروشان برخورد شود

به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری عصر چهارشنبه در نشست شورای اداری شهرستان گناوه اظهار کرد: دشمن آمریکایی ـ صهیونی با استفاده از عملیات روانی تلاش دارد وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم را تحت تأثیر قرار دهد، اما ملت ایران در شرایط سخت نشان دادهاند که عامل اصلی ثبات و پیروزی کشور هستند.
فرماندار گناوه از کارگروه تنظیم بازار شهرستان خواست تا گشت های نظارتی مشترک بر بازار را افزایش دهند و مدیران ادارات نیز با آنها همکاری لازم کنند.
وی تاکید کرد: با گرانفروشان و محتکران باید به شدت، قاطع و بدون هیچگونه مماشاتی ، طبق قانون برخورد شود.
تشکیل مثلث طلایی، دشمن را شکست داد
نماینده عالی دولت در شهرستان گناوه خاطرنشان کرد: سد محکم نیروهای مسلح با پشتوانه مردمی، میدان داری مردم و تلاش مضاعف دولت در اداره کردن امور کشور از جمله در حوزه دیپلماسی و تامین کالای اساسی به عنوان سه مثلث طلایی موجب ناکامی و شکست دشمن شده است.
فرماندار و رییس شورای اداری شهرستان گناوه گفت: به عنوان کارگزاران و سربازان نظام و ولایت تا پای جان از کشور و خاک خود دفاع و محافظت خواهیم کرد.
فرماندار گناوه تصریح کرد: حفظ و پاسداری از اتحاد مقدس در برابر دسیسه های دشمن با تبعیت از منویات رهبری واجب است و نباید اجازه داد هر سلیقه با عقیده ای، این وحدت و وفاق ملی را خدشه دار کند.
فرماندار گناوه بر تکمیل پروژه های نیمه تمام تاکید و بیان کرد: مدیران باید تمام تلاش خود را برای اتمام پروژههای جاری به کار گیرند تا در مناسبتهای پیش رو، امکان افتتاح و بهرهبرداری از آنها فراهم شود.
مردمداری سرلوحه کاری مدیران باشد
وی مدیران را به نقشآفرینی اجتماعی دعوت کرد و گفت: حضور مدیران در مناسبتهای مذهبی-ملی، تجمعات شبانه مردمی و نمازجمعه ، علاوه بر تقویت روحیه مردمی، باعث ایجاد انگیزه در بدنه جامعه میشود.
فرماندار گناوه تصریح کرد: امروز وظیفه اصلی مسئولان ، استفاده از تمام توان و انرژی خود برای رسیدن به رضایتمندی حداکثری مردم است.
