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۴ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۴۲

شگرد تازه کلاهبرداران؛ خرید اعتباری با کد تأیید شهروندان

شگرد تازه کلاهبرداران؛ خرید اعتباری با کد تأیید شهروندان

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا از شگرد جدید کلاهبرداران سایبری برای سوءاستفاده از شهروندان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جواد مختاررضایی اظهار کرد: مجرمان سایبری با برقراری تماس تلفنی و طرح بهانه‌هایی مانند برنده شدن در قرعه‌کشی، ارائه تخفیف‌های ویژه یا فعال‌سازی خدمات، از شهروندان می‌خواهند کد تأیید ارسال‌شده به تلفن همراه خود را اعلام کنند.

وی افزود: کلاهبرداران پس از دریافت این کد، وارد حساب‌های خرید اعتباری از جمله اسنپ‌پی و دیجی‌پی شده و با استفاده از اعتبار قربانی اقدام به خرید می‌کنند؛ در حالی که بدهی و اقساط این خریدها بر عهده صاحب حساب باقی می‌ماند.

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا با تأکید بر اینکه هیچ پلتفرم معتبری برای ارائه خدمات، کد تأیید را به‌صورت تلفنی درخواست نمی‌کند، از شهروندان خواست کدهای تأیید را محرمانه نگه داشته و از ارائه آن به هر شخص یا نهادی خودداری کنند.

وی همچنین توصیه کرد: شهروندان در برابر تماس‌های وسوسه‌انگیز و مشکوک هوشیار باشند و در صورت مواجهه با چنین تماس‌هایی، ارتباط را قطع کنند.

کد مطلب 6899267

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