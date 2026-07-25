رحمت جلیلیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با آغاز طرح تردد زائران اربعین حسینی، تمامی ظرفیتهای راهداری استان برای اجرای هرچه بهتر این طرح بهکار گرفته شده تا زائران بتوانند با ایمنی و آرامش بیشتری از محورهای مواصلاتی استان عبور کنند.
وی با اشاره به استقرار گسترده نیروهای راهداری در مسیرهای منتهی به مرز خسروی افزود: در قالب این طرح، ۷۴۰ نفر از نیروهای راهدار، فنی و پشتیبانی بهصورت شبانهروزی در محورهای مواصلاتی و کریدور بزرگراه کربلا مستقر هستند و وظیفه تأمین ایمنی مسیرها، پایش مستمر راهها و ارائه خدمات مورد نیاز به زائران را بر عهده دارند.
معاون راهداری ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان کرمانشاه با بیان اینکه تجهیزات لازم نیز همگام با نیروهای عملیاتی در آمادهباش کامل قرار گرفتهاند، تصریح کرد: ۴۱۲ دستگاه انواع ماشینآلات راهداری شامل ماشینآلات سنگین، نیمهسنگین و سبک برای پشتیبانی از طرح اربعین تجهیز شدهاند و در صورت بروز هرگونه حادثه یا نیاز عملیاتی، در کوتاهترین زمان ممکن وارد عمل خواهند شد.
جلیلیان با اشاره به استقرار پایگاههای راهداری در مسیر تردد زائران گفت: هفت راهدارخانه واقع در کریدور بزرگراه کربلا بهصورت ۲۴ ساعته آماده ارائه خدمات هستند و ۱۰ اداره راهداری شهرستان نیز به شکل شبانهروزی در اجرای طرح اربعین مشارکت دارند و تمامی امکانات، تجهیزات و نیروهای خود را برای پشتیبانی از تردد زائران به کار گرفتهاند.
وی از استقرار اکیپهای ویژه راهداری در محورهای پرتردد استان خبر داد و افزود: بهمنظور افزایش ضریب ایمنی سفرها، ۲۰ اکیپ راهداری در نقاط مستعد حادثه و مسیرهای پرتردد مستقر شدهاند تا ضمن رصد مداوم وضعیت راهها، در صورت بروز هرگونه مشکل، نسبت به امدادرسانی، رفع موانع و بازگشایی مسیرها در سریعترین زمان ممکن اقدام کنند.
معاون راهداری ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان کرمانشاه ادامه داد: علاوه بر نیروهای مستقر در محورهای اصلی، از ظرفیت شهرستانهایی که بهصورت مستقیم در مسیر تردد زائران قرار ندارند نیز به عنوان نیروهای پشتیبان استفاده شده است تا در صورت افزایش حجم ترافیک یا وقوع شرایط خاص، پشتیبانی لازم از محورهای مواصلاتی و مرز بینالمللی خسروی بدون وقفه انجام شود.
جلیلیان در پایان از زائران خواست پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت راهها مطلع شوند و گفت: مرکز مدیریت راههای استان از طریق سامانه تلفنی ۱۴۱ بهصورت شبانهروزی آماده ارائه اطلاعات درباره وضعیت محورهای مواصلاتی، پاسخگویی به مسافران و راهنمایی زائران اربعین حسینی است.
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