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۵ مرداد ۱۴۰۵، ۷:۴۲

عملیات ۹ ساعته برای نجات فرد سقوط کرده در چاه در کاشان ادامه دارد

عملیات ۹ ساعته برای نجات فرد سقوط کرده در چاه در کاشان ادامه دارد

کاشان - رئیس سازمان آتش نشانی کاشان از سقوط یک نفر به داخل چاه در یکی از مزارع اطراف کاشان خبر داد و گفت: عملیات ۹ ساعته برای نجات فرد سقوط کرده در چاه در کاشان ادامه دارد.

سیدمصطفی محتشمیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع حادثه سقوط یک نفر به داخل چاه در منطقه «مزرعه مال»، عملیات امداد و نجات گسترده‌ای در جریان است.

وی ابراز کرد: طبق گزارش‌های اولیه، حادثه در ساعت ۲۲:۲۵ دقیقه گزارش شده و تیم‌های عملیاتی پس از ۱۱ دقیقه در محل حاضر شدند. در حال حاضر پنج تیم عملیاتی از ایستگاه‌های چهار، پنج و شش و یک تیم عملیاتی از سازمان هلال احمر در محل حادثه مستقر شده و تحت نظارت دقیق در حال انجام مراحل عملیاتی نجات هستند.

رئیس سازمان آتش نشانی کاشان تصریح کرد: فعالیت تیم‌های امدادی آتش نشانی و هلال احمر همچنان ادامه دارد و جزئیات مربوط به وضعیت مصدوم و علت حادثه پس از پایان عملیات اعلام خواهد شد.

کد مطلب 6900202

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