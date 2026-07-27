عملیات ۹ ساعته برای نجات فرد سقوط کرده در چاه در کاشان ادامه دارد

سیدمصطفی محتشمیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع حادثه سقوط یک نفر به داخل چاه در منطقه «مزرعه مال»، عملیات امداد و نجات گسترده‌ای در جریان است.

وی ابراز کرد: طبق گزارش‌های اولیه، حادثه در ساعت ۲۲:۲۵ دقیقه گزارش شده و تیم‌های عملیاتی پس از ۱۱ دقیقه در محل حاضر شدند. در حال حاضر پنج تیم عملیاتی از ایستگاه‌های چهار، پنج و شش و یک تیم عملیاتی از سازمان هلال احمر در محل حادثه مستقر شده و تحت نظارت دقیق در حال انجام مراحل عملیاتی نجات هستند.

رئیس سازمان آتش نشانی کاشان تصریح کرد: فعالیت تیم‌های امدادی آتش نشانی و هلال احمر همچنان ادامه دارد و جزئیات مربوط به وضعیت مصدوم و علت حادثه پس از پایان عملیات اعلام خواهد شد.