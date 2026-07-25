احمد مرادی: نماز جمعه سنگر وحدت، بصیرت و مقاومت ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مرادی، شامگاه شنبه در آیین بزرگداشت سالروز برگزاری نخستین نماز جمعه، با گرامیداشت جایگاه این فریضه الهی، اظهار کرد: دشمن با طراحی اهداف و راهبردهای شوم، تلاش داشت اراده ملت ایران را تضعیف کند، اما لطف و نصرت الهی، اقتدار نیروهای مسلح و همراهی مردم مؤمن، شجاع و ولایت‌مدار، تمامی این نقشه‌ها را ناکام گذاشت.

وی با اشاره به تقدیم شهدای گرانقدر در مسیر دفاع از انقلاب اسلامی افزود: اگرچه ملت ایران امامان شهید، فرماندهان دلاور و جمعی از مردم عزیز خود را تقدیم کرده است، اما با صلابت و استقامت در کنار یکدیگر ایستاده و یقین دارد که وعده الهی محقق خواهد شد و پیروزی نهایی از آن جبهه حق است.

مرادی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران از ابتدای انقلاب اسلامی بحران‌های متعددی را پشت سر گذاشته است، تصریح کرد: آنچه موجب عبور موفق کشور از این فراز و نشیب‌ها شده، ایمان، اعتقاد به وعده‌های خداوند و اعتماد به نصرت الهی بوده است و امروز نیز آثار این وعده را در شکست و درماندگی دشمنان مشاهده می‌کنیم.

وی با اشاره به خاطره‌ای از حضور خود در مراسم اربعین حسینی در کربلا گفت: روزی تصور برگزاری یادواره شهدای ایران در کشوری که سال‌ها با آن در جنگ بودیم، دشوار به نظر می‌رسید، اما این همان تحقق وعده الهی است و باور داریم که آینده نیز متعلق به جبهه مقاومت خواهد بود.

نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر جایگاه نماز جمعه در نظام اسلامی اظهار داشت: خداوند متعال در قرآن کریم سوره‌ای را به نام «جمعه» قرار داده و مؤمنان را دعوت کرده است که همه امور و مشغله‌های خود را رها کرده و به نماز جمعه بشتابند؛ این بیانگر اهمیت و جایگاه والای این فریضه الهی است.

وی افزود: بسیاری از نیروهای مؤمن و انقلابی، شکل‌گیری بنیان‌های اعتقادی و ایدئولوژیک خود را مدیون حضور در سنگر نماز جمعه هستند و این پایگاه همواره نقش مهمی در ارتقای بصیرت، وحدت و همبستگی جامعه ایفا کرده است.

مرادی با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و همدلی در کشور خاطرنشان کرد: دل مردم به وعده‌های الهی، رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، رشادت نیروهای مسلح مستقر در خلیج فارس، دریای عمان و جزایر ایرانی و همچنین به انسجام ملت ایران قرص است.

وی ادامه داد: همه مسئولان، ارکان نظام و سران قوا بر ضرورت حفظ وحدت تأکید دارند و این همان مسیری است که رهبر معظم انقلاب ترسیم کرده‌اند. ملت ایران نیز تا پای جان از آرمان‌های انقلاب اسلامی دفاع خواهد کرد.

نماینده مردم هرمزگان در پایان با اشاره به بازتاب اقتدار ملت ایران در سطح بین‌المللی گفت: امروز اندیشه مقاومت و ایستادگی جمهوری اسلامی ایران فراتر از مرزها گسترش یافته و ملت ایران به الگویی از شجاعت، هوشمندی و مقاومت در نگاه ملت‌های جهان تبدیل شده است.