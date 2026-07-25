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۳ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۱۰

لزوم ساماندهی پرونده‌های مالیاتی معوق در لرستان

لزوم ساماندهی پرونده‌های مالیاتی معوق در لرستان

خرم‌آباد - سرپرست اداره کل امور مالیاتی لرستان بر لزوم ساماندهی پرونده‌های مالیاتی معوق در این استان تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر کرماجانی بعدازظهر امروز شنبه در نشست با کارشناسان مالیاتی لرستان روند ساماندهی معوقات سامانه‌های تک منبعی را مورد بررسی و ارزیابی قرار داد.

وی با تأکید بر ضرورت مدیریت هدفمند معوقات مالیاتی، گفت: ساماندهی پرونده‌های معوق، علاوه بر افزایش بهره‌وری نظام مالیاتی، نقش مؤثری در تحقق درآمدهای پایدار، برقراری عدالت مالیاتی و ارائه خدمات مطلوب‌تر به مؤدیان خواهد داشت.

سرپرست اداره کل امور مالیاتی لرستان همچنین بر پیگیری مستمر، هماهنگی میان واحدهای اجرایی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی برای تعیین تکلیف پرونده‌های معوق تأکید کرد و خواستار تسریع در فرایند رسیدگی و وصول مطالبات شد.

کد مطلب 6899011

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