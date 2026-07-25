به گزارش خبرنگار مهر، ناصر کرماجانی بعدازظهر امروز شنبه در نشست با کارشناسان مالیاتی لرستان روند ساماندهی معوقات سامانههای تک منبعی را مورد بررسی و ارزیابی قرار داد.
وی با تأکید بر ضرورت مدیریت هدفمند معوقات مالیاتی، گفت: ساماندهی پروندههای معوق، علاوه بر افزایش بهرهوری نظام مالیاتی، نقش مؤثری در تحقق درآمدهای پایدار، برقراری عدالت مالیاتی و ارائه خدمات مطلوبتر به مؤدیان خواهد داشت.
سرپرست اداره کل امور مالیاتی لرستان همچنین بر پیگیری مستمر، هماهنگی میان واحدهای اجرایی و استفاده حداکثری از ظرفیتهای قانونی برای تعیین تکلیف پروندههای معوق تأکید کرد و خواستار تسریع در فرایند رسیدگی و وصول مطالبات شد.
نظر شما