به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در چهارمین نشست شورای اداری استان بوشهر با گرامیداشت یاد و نام شهدای معزز به ویژه رهبر شهید، اظهار کرد: با وجود تلاش دشمنان برای ضربه زدن به مردم و نظام اسلامی، ایران عزیز در مسیر پیشرفت و توسعه قرار دارد و بدیهی است که بدخواهان، در از بین بردن این تمدن بزرگ ناکام خواهند ماند.
استاندار بوشهر با اشاره به فرا رسیدن ایام اربعین حسینی گفت: اربعین حسینی، جلوه ای از عشق، ایمان و وحدت جامعه اسلامی است؛ حرکتی عظیم که پیام آزادگی، ایثار و عدالتخواهی حضرت اباعبدالله الحسین (ع) را به جهانیان منتقل میکند.
وی افزود: ستاد اربعین استان و کمیتههای زیرمجموعه، تلاش خوبی برای بهبود خدماترسانی به زائران انجام دادهاند و با توجه به اینکه، استان بوشهر بعنوان « طریق الحسین » نامگذاری شده، متولیان امر باید برای خدمت رسانی به زائرین سایر استانها و کشورهای همسایه شرقی که از محورهای مواصلاتی استان می گذرند، همت مضاعف داشته باشند و انتظار دارم با همدلی و مشارکت مردم و تلاش دستگاههای اجرایی، خدمات شایستهای به زائران حسینی ارائه شود و این حماسه معنوی با نظم، امنیت و شکوه هرچه بیشتر برگزار شود.
استاندار بوشهر همچنین با گرامیداشت مناسبت پیش رو یعنی هفته دولت و با ادای احترام به شهدای دولت گفت: هفته دولت یادآور مجاهدتها و خدمات صادقانه شهدای عزیز دولت و فرصتی مغتنم برای تبیین خدمات دولت و نظام اسلامی و تقویت ارتباط دولت و مردم است.
زارع ابراز داشت: در استان بوشهر با تکیه بر ظرفیتهای ارزشمند انسانی و اقتصادی، اجرای طرحهای عمرانی، توسعه زیرساختها، حمایت از تولید و اشتغال و ارتقای کیفیت خدمات عمومی با جدیت دنبال میشود و در این راستا بر اساس فعالیتهای صورت گرفته، پروژههای متنوع عمرانی و اقتصادی در شهرستانهای دهگانه استان، افتتاح یا عملیاتی میشوند که امیدوارم موجبات رضایتمندی مردم شود.
وی با اشاره به روز ملی کارآفرینی و آموزش فنی و حرفهای افزود: کارآفرینی، موتور محرک رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و شکوفایی استعدادهای جوانان است.
رئیس شورای اداری استان بوشهر تصریح کرد: استان بوشهر با برخورداری از ظرفیتهای ارزشمند در حوزههای صنعت، انرژی، دریا، کشاورزی، شیلات، گردشگری و اقتصاد دانشبنیان، فرصتهای کمنظیری برای کارآفرینی و سرمایهگذاری دارد و حمایت از کارآفرینان و تسهیل فضای کسبوکار از اولویتهای مدیریت استان است.
وی در ادامه سخنان خود، طرح راهاندازی هنرستانهای جوار کارخانه را طرحی مفید و موثر در اشتغال جوانان استان دانست.
زارع با اشاره به سالروز تاسیس جهاد دانشگاهی اظهار کرد: جهاد دانشگاهی، نماد پیوند علم، پژوهش، نوآوری و عملگرایی در مسیر پیشرفت کشور است و این نهاد طی سالهای گذشته با تکیه بر توان علمی و ظرفیت نخبگان و همکاری دانشگاه های مستقر در استان، پارک علم و فناوری خلیج فارس و جوانان خلاق بومی استان، نقش مؤثری در توسعه فناوری، تجاریسازی دانش، حل برخی از مسائل استان و تربیت نیروهای متخصص ایفا کرده است.
استاندار بوشهر تاکید کرد: جهاد دانشگاهی میتواند بهعنوان حلقه اتصال علم و عمل به ویژه در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی و آبزی پروری و شیلات در استان، نقشآفرینی بیشتری داشته باشد.
رئیس شورای اداری استان بوشهر با گرامیداشت ۱۷ مرداد سالروز شهادت شهید محمود صارمی و روز خبرنگار تصریح کرد: روز خبرنگار، فرصتی برای پاسداشت تلاشهای صادقانه و مسئولانه اصحاب رسانه به ویژه خبرنگاران است.
وی افزود: خبرنگاران با انعکاس واقعیتها، مطالبهگری مسئولانه، اطلاعرسانی دقیق و به موقع، موجب تقویت سرمایه اجتماعی و امیدآفرینی در جامعه می شوند و بیتردید پیشرفت استان و کشور در سایه تعامل سازنده میان رسانهها، مردم و مسئولان است و لذا مسئولان استان، آنان را فرصت بدانند و پاسخگوی آنان باشند.
لزوم صرفهجویی در مصرف برق و آب
زارع با اشاره به گرمای هوا و بالاتر رفتن مصرف برق و آب، بر لزوم صرفهجویی در مصرف توسط دستگاههای اجرایی و هماستانیهای گرامی تأکید کرد.
استاندار بوشهر بر لزوم حضور بیشتر و موثرتر مدیران دستگاههای اجرایی در شهرستانها تاکید کرد و یادآور شد: رسیدگی به مشکلات و دغدغههای مردم و برپایی میز ارتباطات مردمی در شهرستانها و بخشهای مختلف استان مورد تاکید قرار دارد.
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