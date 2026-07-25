به گزارش خبرگزاری مهر، «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس‌جمهور اوکراین با انتشار پیامی در صفحه شخصی خود، ادعاهایی را در خصوص رهگیری فعالیت‌های ماهواره‌ای روسیه در منطقه خلیج فارس مطرح کرده است.

وی در این پیام خود نوشت که به دستگاه‌های اطلاعاتی این کشور دستور خواهد داد تا اطلاعات ادعایی خود را در خصوص آنچه وی «کمک‌های جدید روسیه به ایران» خوانده است، با شرکای خود به اشتراک بگذارند.

زلنسکی مدعی شد که از ابتدای ماه ژوئیه، (تیر/ مرداد) اوکراین رصد فعال ماهواره‌های جاسوسی روسیه بر فراز کشورهای حوزه خلیج فارس و تأسیسات نظامی آمریکا در این منطقه را ثبت کرده است.

وی در ادامه مدعی شد که تصاویر مذکور متعاقباً در ایران ظاهر می‌شوند.

وی در ادعایی دیگر، مدعی وجود همبستگی آشکار میان تصاویر ماهواره‌ای روسیه از این سایت‌ها و حملات ایران (هم پیش از حملات جهت آمادگی و هم پس از آن برای ارزیابی خسارت‌های وارده) شده است.

رئیس‌جمهور اوکراین به طور مشخص ادعا کرد که تنها در روزهای ۱۹ و ۲۰ ژوئیه (۲۸ و ۲۹ تیرماه) چهار پایگاه هوایی شامل دو پایگاه در بحرین، یک پایگاه در اردن و یک پایگاه در کویت در محدوده هدف ماهواره‌های روسیه قرار گرفته‌اند.

وی مدعی شد که هدف از این اقدام کاملاً روشن است و هیچ‌کس در جهان نباید چشمان خود را به روی این واقعیت ساده ببندد.

زلنسکی در پایان با ادعای اینکه باید جلوی روسیه و جنگ اوکراین گرفته شود، تأکید کرد که باید شاهد فشارهای بین‌المللی باشیم.