به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین از تغییراتی در بدنه دولت این کشور خبر داد و همچنین پیشنهاد جایگزینی نخست‌وزیر یولیا اسویریدنکو و رؤسای برخی نهادهای انتظامی و امنیتی را مطرح کرد.

رئیس‌جمهور اوکراین روز یکشنبه در پیامی در شبکه‌های اجتماعی نوشت: اوکراین در حال تغییر راهبرد سیاسی خود است. هر یک از محورهای اولویت‌ دار سیاست خارجی تحت نظارت فردی باتجربه و کارآمد قرار خواهد گرفت؛ فردی که قادر به تحقق توافق‌ های حاصل‌ شده در سطح سران و برآورده ساختن انتظارات مردم اوکراین باشد.

ولودیمیر زلنسکی، سپس اضافه کرد: من جزئیات این موضوع را با نخست‌ وزیر اوکراین، یولیا اسویریدنکو، بررسی کردم. ما به این نتیجه رسیدیم که اجرای این تغییرات مستلزم نوسازی و تجدید ساختار کابینه دولت این کشور است.

پس از این رویداد، نخست‌وزیر این کشور از سمت خود استعفا داد.