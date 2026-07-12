  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۵۹

نخست‌وزیر اوکراین استعفا داد

نخست‌وزیر اوکراین استعفا داد

پس از اعلام «ولودیمیر زلنسکی» مبنی بر تصمیم برای بازنگری در ترکیب کابینه اوکراین، نخست‌وزیر این کشور از سمت خود استعفا داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین از تغییراتی در بدنه دولت این کشور خبر داد و همچنین پیشنهاد جایگزینی نخست‌وزیر یولیا اسویریدنکو و رؤسای برخی نهادهای انتظامی و امنیتی را مطرح کرد.

رئیس‌جمهور اوکراین روز یکشنبه در پیامی در شبکه‌های اجتماعی نوشت: اوکراین در حال تغییر راهبرد سیاسی خود است. هر یک از محورهای اولویت‌ دار سیاست خارجی تحت نظارت فردی باتجربه و کارآمد قرار خواهد گرفت؛ فردی که قادر به تحقق توافق‌ های حاصل‌ شده در سطح سران و برآورده ساختن انتظارات مردم اوکراین باشد.

ولودیمیر زلنسکی، سپس اضافه کرد: من جزئیات این موضوع را با نخست‌ وزیر اوکراین، یولیا اسویریدنکو، بررسی کردم. ما به این نتیجه رسیدیم که اجرای این تغییرات مستلزم نوسازی و تجدید ساختار کابینه دولت این کشور است.

پس از این رویداد، نخست‌وزیر این کشور از سمت خود استعفا داد.

کد مطلب 6886080

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها