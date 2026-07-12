به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین از تغییراتی در بدنه دولت این کشور خبر داد و همچنین پیشنهاد جایگزینی نخستوزیر یولیا اسویریدنکو و رؤسای برخی نهادهای انتظامی و امنیتی را مطرح کرد.
رئیسجمهور اوکراین روز یکشنبه در پیامی در شبکههای اجتماعی نوشت: اوکراین در حال تغییر راهبرد سیاسی خود است. هر یک از محورهای اولویت دار سیاست خارجی تحت نظارت فردی باتجربه و کارآمد قرار خواهد گرفت؛ فردی که قادر به تحقق توافق های حاصل شده در سطح سران و برآورده ساختن انتظارات مردم اوکراین باشد.
ولودیمیر زلنسکی، سپس اضافه کرد: من جزئیات این موضوع را با نخست وزیر اوکراین، یولیا اسویریدنکو، بررسی کردم. ما به این نتیجه رسیدیم که اجرای این تغییرات مستلزم نوسازی و تجدید ساختار کابینه دولت این کشور است.
پس از این رویداد، نخستوزیر این کشور از سمت خود استعفا داد.
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