خبر خوب برای کادر درمان؛ محاسبه اضافه کاری در تعطیلات غیر تقویمی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی سازمان نظام پرستاری، احمد نجاتیان، با اشاره به موضوع تعرفهها، گفت: در سال جاری شاهد افزایش ۶۰ درصدی تعرفهها بودیم. با توجه به تغییرات صورت گرفته در پرداخت تعرفهها، تأکید ما بر حفظ نسبت عادلانه میان تعرفه پرستاری و بهیاری است تا بهیاران متضرر نشوند.
وی افزود: سعی و تلاش سازمان نظام پرستاری بر این است که در ۶ ماهه نخست سال با برقراری فوقالعاده خاص، موضوع جبران حقوق محقق شود.
نجاتیان در خصوص تعطیلاتی که به صورت رسمی در کشور اعلام میشود، گفت: کادر درمان مشمول کاهش ساعت موظفی شده و محاسبه اضافه کاری آنان در این ایام با ضریب ۱.۵ برابر انجام خواهد شد.
وی با اشاره به فعالیت حدود ۳۰ تا ۴۰ مدرسه بهیاری در کشور، ادامه داد: توسعه این مدارس باید به صورت جامع، کنترلشده و منطبق بر نیازهای واقعی جامعه صورت گیرد.
نجاتیان تأکید کرد: امروز مردم نیازمند دریافت خدمات تخصصی پرستاری هستند و بر همین اساس باید شرایطی فراهم شود تا از ظرفیت پرستاران دارای مدرک کارشناسی ارشد در بخشهای تخصصی استفاده حداکثری صورت گیرد.
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