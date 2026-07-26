  1. سلامت
  2. نظام سلامت
۴ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۲۱

تامین پایدار دارو و تجهیزات پزشکی در مرز مهران و شلمچه

تامین پایدار دارو و تجهیزات پزشکی در مرز مهران و شلمچه

معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان غذا و دارو، از تامین مستمر دارو و ملزومات پزشکی در مرزهای مهران و شلمچه به منظور ارائه خدمات درمانی به زائران اربعین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، نقی شهابی مجد، با اشاره به پایش‌های میدانی انجام شده در بیمارستان امام حسین (ع) مهران و مرکز درمانی شهید سلیمانی شلمچه، گفت: کارشناسان اداره دارو و تجهیزات پزشکی با بازدید از داروخانه‌ها و واحدهای صنفی، وضعیت ذخایر دارویی، تاریخ انقضا، شرایط انبارداری و ثبت اطلاعات در سامانه‌های HIS و انبار مجازی را مورد ارزیابی قرار داده‌اند تا از انطباق کامل فرآیندها با ضوابط سازمان اطمینان حاصل شود.

وی افزود: سازمان غذا و دارو از ماه‌های گذشته نسبت به تجهیز معاونت‌های غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی ایلام و آبادان اقدام کرده است و انواع سرم، داروهای ضروری و ملزومات پزشکی مورد نیاز در انبارهای استراتژیک این معاونت‌ها ذخیره شده و به صورت پیوسته در اختیار واحدهای درمانی مستقر در دو مرز بین‌المللی قرار می‌گیرد.

شهابی مجد تصریح کرد: دارو و ملزومات مورد نیاز داروخانه‌های شبانه‌روزی مرزی پیش از آغاز موج اصلی زائران به این مناطق انتقال یافته و فعالیت خود را آغاز کرده‌اند. این داروخانه‌ها خدمات درمانی را طبق تجویز پزشک و تحت نظارت مسئول فنی داروساز، بر اساس نسخه و به صورت رایگان به زائران ارائه می‌دهند.

وی با تأکید بر حضور مستمر کادر درمان اظهار داشت: داروسازان، دارویاران و پرسنل داوطلب معاونت‌های غذا و داروی آبادان و ایلام به صورت شبانه‌روزی در داروخانه‌های مرزی حاضر هستند تا بهترین خدمات با بالاترین کیفیت به زائران ارائه شود. همچنین راه‌اندازی سیستم‌های یکپارچه ثبت نسخ و مدیریت موجودی از سال گذشته آغاز شده و امسال با تکمیل زیرساخت‌های نرم‌افزاری، ثبت ورود و خروج دارو و ملزومات با دقت و سرعت بیشتری انجام می‌شود.

معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان غذا و دارو خاطرنشان کرد: در طول شبانه‌روز نیروهای پشتیبانی شامل امور اجرایی، عمومی و نقلیه نیز برای هماهنگی و تسهیل امور در داروخانه‌های مهران و شلمچه فعالیت دارند تا هیچ‌گونه اختلالی در روند خدمت‌رسانی به زائران ایجاد نشود و آرامش و امنیت دارویی در این ایام حفظ گردد.

کد مطلب 6899167
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها