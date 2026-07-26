تامین پایدار دارو و تجهیزات پزشکی در مرز مهران و شلمچه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، نقی شهابی مجد، با اشاره به پایشهای میدانی انجام شده در بیمارستان امام حسین (ع) مهران و مرکز درمانی شهید سلیمانی شلمچه، گفت: کارشناسان اداره دارو و تجهیزات پزشکی با بازدید از داروخانهها و واحدهای صنفی، وضعیت ذخایر دارویی، تاریخ انقضا، شرایط انبارداری و ثبت اطلاعات در سامانههای HIS و انبار مجازی را مورد ارزیابی قرار دادهاند تا از انطباق کامل فرآیندها با ضوابط سازمان اطمینان حاصل شود.
وی افزود: سازمان غذا و دارو از ماههای گذشته نسبت به تجهیز معاونتهای غذا و داروی دانشگاههای علوم پزشکی ایلام و آبادان اقدام کرده است و انواع سرم، داروهای ضروری و ملزومات پزشکی مورد نیاز در انبارهای استراتژیک این معاونتها ذخیره شده و به صورت پیوسته در اختیار واحدهای درمانی مستقر در دو مرز بینالمللی قرار میگیرد.
شهابی مجد تصریح کرد: دارو و ملزومات مورد نیاز داروخانههای شبانهروزی مرزی پیش از آغاز موج اصلی زائران به این مناطق انتقال یافته و فعالیت خود را آغاز کردهاند. این داروخانهها خدمات درمانی را طبق تجویز پزشک و تحت نظارت مسئول فنی داروساز، بر اساس نسخه و به صورت رایگان به زائران ارائه میدهند.
وی با تأکید بر حضور مستمر کادر درمان اظهار داشت: داروسازان، دارویاران و پرسنل داوطلب معاونتهای غذا و داروی آبادان و ایلام به صورت شبانهروزی در داروخانههای مرزی حاضر هستند تا بهترین خدمات با بالاترین کیفیت به زائران ارائه شود. همچنین راهاندازی سیستمهای یکپارچه ثبت نسخ و مدیریت موجودی از سال گذشته آغاز شده و امسال با تکمیل زیرساختهای نرمافزاری، ثبت ورود و خروج دارو و ملزومات با دقت و سرعت بیشتری انجام میشود.
معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان غذا و دارو خاطرنشان کرد: در طول شبانهروز نیروهای پشتیبانی شامل امور اجرایی، عمومی و نقلیه نیز برای هماهنگی و تسهیل امور در داروخانههای مهران و شلمچه فعالیت دارند تا هیچگونه اختلالی در روند خدمترسانی به زائران ایجاد نشود و آرامش و امنیت دارویی در این ایام حفظ گردد.
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