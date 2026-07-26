احمدرضا رئیس‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: محصولات باغی در سطح استان اصفهان در تمام شهرستان‌ها پراکنده شده و با توجه به تنوع اقلیمی استان از مناطق سرد و بسیار سرد تا معتدل و گرم، محصولات مختلفی کشت می‌شود.

وی مجموع سطح زیر کشت باغات مثمر استان اصفهان را ۹۱ هزار و ۹۶۰ هکتار برآورد کرد و افزود: بر اساس آخرین آمار تا پایان سال ۱۴۰۴ حدود ۵۳۴ هزار و ۷۰۰ تن انواع محصولات باغی در استان تولید شد.

به گفته مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان، عمده این محصولات باغی شامل سیب درختی است که سطح بسیار مناسبی را در استان به خود اختصاص داده است.

رئیس زاده اضافه کرد: همچنین گلابی و بِه در قالب میوه‌های دانه‌دار، انواع میوه‌های هسته‌دار مانند هلو، آلبالو، شلیل، زردآلو و گیلاس، انواع میوه‌های دانه‌ریز مانند توت، انواع میوه‌های خشک مانند پسته، بادام و گردو، میوه‌های گرمسیری مانند خرما و میوه‌های نیمه‌گرمسیری مانند انار، انجیر، خرمالو، زیتون و زرشک از جمله محصولات باغی هستند که در شهرستان‌های استان اصفهان تولید می‌شوند.

سطح زیرکشت گلخانه‌ای اصفهان به ۳۲۷۰ هکتار رسید

وی همچنین به تولید محصولات گلخانه‌ای و گیاهان دارویی در استان اشاره کرد و گفت: در بخش محصولات گلخانه‌ای، سطح بسیار مناسبی در استان به این حوزه اختصاص یافته به طوری که طی یک دهه اخیر به حدود سه هزار و ۲۷۰ هکتار مساحت زیر کشت گلخانه‌های استان رسیده و در مجموع ۴۱۷ هزار تن انواع محصولات سبزی و صیفی گلخانه‌ای در آن تولید می‌شود.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با بیان اینکه حدود ۱۳۶ میلیون اصله بوته و گلدان گل زینتی نیز در گلخانه‌های استان تولید می‌شود، خاطرنشان کرد: در واقع گلخانه‌های استان به دو بخش تولید گل و گیاهان زینتی و تولید محصولات سبزی و صیفی تقسیم می‌شوند.

به گفته وی، محصولات سبزی و صیفی شامل خیار، انواع فلفل دلمه‌ای، گوجه‌فرنگی، بادمجان، سبزیجات برگی و توت‌فرنگی است و محصولات گل و گیاه زینتی نیز شامل انواع گل‌های شاخه‌بریده، گیاهان آپارتمانی، گیاهان نشایی و فصلی و درختان و درختچه‌های زینتی می‌شود.

تولید سالانه ۶۲ هزار تن انواع گیاهان دارویی در اصفهان

رئیس زاده افزود: بخش گیاهان دارویی نیز شامل سه قسمت است که عمده آن‌ها زعفران، گل محمدی و سایر گیاهان دارویی هستند.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ادامه داد: در مجموع ۱۰ هزار و ۱۰۲ هکتار سطح زیر کشت این محصولات است که با تولید معادل ۶۲ هزار تن در مناطق مختلف استان پراکنده شده و کشت و کار می‌شود.

رئیس زاده با اشاره به اینکه ۷۰ واحد قارچ خوراکی مجوزدار نیز در استان فعالیت دارند، افزود: این واحدها در طول سال حدود ۱۶ هزار تن قارچ دکمه‌ای به بازار عرضه می‌کنند.

۱۵ درصد تولید کشاورزی اصفهان متعلق به بخش باغبانی است

وی درباره سهم باغبانی در اقتصاد کشاورزی استان اصفهان گفت: محصولات باغبانی به طور عمده جزو محصولات اساسی مانند گندم و جو و خوراک اصلی مردم نیستند اما بر سر سفره مردم به شدت مورد نیاز هستند و انواع ویتامین‌ها و آنتی‌اکسیدان‌ها را تأمین می‌کنند.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با اشاره به اینکه توصیه‌های پزشکان نیز بر مصرف سبزی، صیفی و میوه تأکید دارد، خاطرنشان کرد: در مجموع، این محصولات حدود ۱۵ درصد کل تولید محصولات کشاورزی استان اصفهان را به خود اختصاص داده‌ و به شدت در سبد غذایی مردم مورد نیاز هستند.

محصول باغات اصفهان در بازارهای روسیه، هند و اروپا

رئیس زاده تصریح کرد: سالانه بیش از ۲۲۰ هزار تن محصولات باغی، گلخانه‌ای و دارویی از استان صادر می‌شود که ارزش آن بالغ بر ۲۵۰ میلیون دلار برآورد می‌شود.

به گفته وی، محصولات گلخانه‌های مانند فلفل دلمه‌ای به طور عمده به روسیه و امارات متحده عربی، سیب درختی به هند و کشورهای حاشیه خلیج فارس و پسته و بادام نیز به هند و کشورهای اروپایی صادر می‌شود.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان افزود: علاوه بر فلفل، در محصولات گلخانه‌ای، بادمجان و گوجه‌فرنگی نیز مشمول صادرات هستند.

رئیس زاده گفت: سالانه حدود چهار هزار تن انواع گیاهان دارویی و فرآورده‌های آن‌ها مانند گلاب و عرقیات از اصفهان به کشورهای همسایه، یکی دو کشور اروپایی مانند آلمان و سوئد و همچنین کشورهای حاشیه خلیج فارس صادر می‌شود.

۸۰ درصد محصولات گلخانه‌ای اصفهان صادر می‌شود

وی با بیان اینکه ۸۰ درصد محصولات گلخانه‌ای استان صادر می‌شود، ابراز کرد: در محصولات باغی این رقم کمتر است و اگر بخواهیم حساب کنیم، حدود ۱۰۰ هزار تن از محصولات باغی صادر می‌شود که معادل حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد تولیدات این بخش است. بقیه محصولات در نقاط مختلف کشور به صورت تازه‌خوری یا در صنایع تبدیلی استفاده می‌شود.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با اشاره به اینکه بسیاری از محصولات باغی، گلخانه‌ای و گیاهان دارویی استان نیز در صنایع تبدیلی به کار گرفته می‌شوند، گفت: این محصولات یا خشک می‌شوند یا پودر می‌گردند یا به صورت فرآوری‌شده مانند کمپوت، کنسرو و رب مورد استفاده قرار می‌گیرند.

توزیع سالانه بیش از ۲.۵ میلیون اصله نهال اصلاح‌شده

رئیس زاده تصریح کرد: سالانه بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار اصله انواع نهال گیاهان مثمر اصلاح‌شده در سطح استان و تحت نظارت سازمان و کمیته فنی نهال استان تولید و توزیع می‌شود.

به گفته وی، این نهال‌ها هم سالم هستند، هم اصالت دارند و کشاورزان می‌توانند با خیال راحت از آن‌ها استفاده کنند زیرا مقاوم به برخی آفات و بیماری‌ها بوده و در راستای سیاست‌های اصلاح الگوی کشت تولید شده‌ و در سطح استان توزیع می‌شوند.

گلخانه‌های اصفهان در جنگ آسیب جدی ندید

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان درخصوص تاثیر جنگ اخیر بر حوزه کشاورزی استان، گفت: با توجه به شرایط جنگی که تجربه کردیم، در بخش گلخانه‌ها آسیب‌هایی وارد شد. چند مورد گزارش از اصابت پرتابه‌ها یا سقوط برخی پهپادها به اطراف گلخانه‌ها وجود داشت که خسارت آن‌ها برآورد شد اما خوشبختانه در حد قابل توجهی نبود و مشکل خاصی ایجاد نکرد.

رئیس زاده خاطرنشان کرد: تولیدات گلخانه‌ای و باغی به عنوان میان وعده و کمک غذایی مردم است، تاکنون مشکل خاصی خوشبختانه پیدا نکردیم و امیدواریم هم پیدا نکنیم زیرا عمده محصولات استان مازاد بر نیاز داخلی است و معمولاً یا به استان‌های همجوار ارسال یا از کشور صادر می‌شود که به ارزآوری کمک می‌کند.