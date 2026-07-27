به گزارش خبرگزاری مهر، رضا نژاداحمدی اظهار کرد: این طرح با رویکرد حمایت هدفمند از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و کمک به تأمین بخشی از هزینه‌های تهیه نهاده‌های مورد نیاز اجرا شده است و کشاورزان مشمول می‌توانند از این ظرفیت حمایتی بهره‌مند شوند.

وی افزود: برای دریافت این یارانه، کشاورزان باید شماره شبای حساب بانک کشاورزی خود را در سامانه مربوط ثبت و اطلاعات مورد نیاز را تکمیل کنند تا فرآیند پرداخت یارانه به‌صورت مستقیم و بدون واسطه انجام شود.

نژاداحمدی با اشاره به اهمیت تغذیه متوازن گیاه گفت: کودهای فسفاته و پتاسه از عناصر مهم در برنامه تغذیه محصولات کشاورزی هستند و استفاده صحیح و متناسب از آنها می‌تواند به تقویت ریشه، افزایش توان گیاه در مواجهه با تنش‌های محیطی، بهبود کیفیت محصول و افزایش بهره‌وری اراضی کمک کند.

رئیس سازمان خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان ادامه داد: سیاست پرداخت مستقیم یارانه، علاوه بر تسهیل فرآیند حمایت از کشاورزان، می‌تواند زمینه استفاده هدفمندتر از کودهای پایه و حرکت به سمت تغذیه متعادل محصولات را فراهم کند؛ موضوعی که در نهایت به پایداری تولید و حفظ حاصلخیزی خاک منجر خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: کشاورزان استان اصفهان می‌توانند با وارد کردن شماره شبای بانک کشاورزی خود از طریق درگاه دولت من در سامانه پایش مواد کودی، اطلاعات لازم برای بهره‌مندی از یارانه نقدی کودهای فسفاته و پتاسه را ثبت کنند.

نژاداحمدی از کشاورزان خواست برای دریافت راهنمایی و اطلاع از جزئیات این طرح، به مراکز جهاد کشاورزی شهرستان‌ها و کارگزاری‌های مجاز شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مراجعه کنند.