به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، سید محمد آقامیری رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه روز گذشته هفت پروژه عمرانی خوب در تهران افتتاح شد، اظهار کرد: این پروژه ها به بهره برداری رسیده بودند و دیروز تنها افتتاح رسمی آنها انجام شد.

وی با بیان اینکه پروژه زیرگذر میدان سپاه از مهرماه سال ۱۴۰۳ آغاز شده بود، اظهار کرد: با این اقدام سه چراغ ترافیکی در این محدوده حذف و دسترسی خوبی برای شهروندان ایجاد شد. این پروژه معارض تأسیساتی داشت که برای رفع آن ۹ ماه زمان صرف شد و یک معارض دیگر نیز دارد که در حال پیگیری برای رفع است.

وی با بیان اینکه زیرگذر حکیم- تعاون و تقاطع بزرگراه شهید نواب- تندگویان نیز روز گذشته افتتاح شد، خاطرنشان کرد: در تقاطع بزرگراه نواب- تندگویان مسیر مردم ۲.۵ کیلومتر کوتاه تر شد.

رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران با اعلام اینکه مرحله اول تقاطع غیرهمسطح شهر آفتاب- آزادراه تهران-قم نیز از دیگر پروژه ها به شمار می رود، تصریح کرد: دسترسی آزادراه تهران- قم به کهریزک با اجرای این پل ها تسهیل شد. اتصال روددره فرحزاد به بزرگراه آیت الله رفسنجانی نیز پروژه دیگری بود که در ۲۰ روز اخیر به بهره برداری رسید.