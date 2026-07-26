  1. جامعه
  2. شهری
۴ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۱۳

نقش افتتاح ۷ پروژه عمرانی تهران در کاهش گره‌های ترافیکی

نقش افتتاح ۷ پروژه عمرانی تهران در کاهش گره‌های ترافیکی

رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران از افتتاح رسمی هفت پروژه عمرانی در پایتخت خبر داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، سید محمد آقامیری رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه روز گذشته هفت پروژه عمرانی خوب در تهران افتتاح شد، اظهار کرد: این پروژه ها به بهره برداری رسیده بودند و دیروز تنها افتتاح رسمی آنها انجام شد.

وی با بیان اینکه پروژه زیرگذر میدان سپاه از مهرماه سال ۱۴۰۳ آغاز شده بود، اظهار کرد: با این اقدام سه چراغ ترافیکی در این محدوده حذف و دسترسی خوبی برای شهروندان ایجاد شد. این پروژه معارض تأسیساتی داشت که برای رفع آن ۹ ماه زمان صرف شد و یک معارض دیگر نیز دارد که در حال پیگیری برای رفع است.

وی با بیان اینکه زیرگذر حکیم- تعاون و تقاطع بزرگراه شهید نواب- تندگویان نیز روز گذشته افتتاح شد، خاطرنشان کرد: در تقاطع بزرگراه نواب- تندگویان مسیر مردم ۲.۵ کیلومتر کوتاه تر شد.

رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران با اعلام اینکه مرحله اول تقاطع غیرهمسطح شهر آفتاب- آزادراه تهران-قم نیز از دیگر پروژه ها به شمار می رود، تصریح کرد: دسترسی آزادراه تهران- قم به کهریزک با اجرای این پل ها تسهیل شد. اتصال روددره فرحزاد به بزرگراه آیت الله رفسنجانی نیز پروژه دیگری بود که در ۲۰ روز اخیر به بهره برداری رسید.

کد مطلب 6899235
محدثه رمضانعلی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها