به گزارش خبرنگار مهر، مصطفیلو ظهر یکشنبه در دیدار با استاندار گلستان با ارائه گزارشی از روند اجرای طرحهای عمرانی، خدماتی و اقتصادی این شهرستان، از شتاب گرفتن پروژههای زیرساختی در دولت چهاردهم خبر داد و اظهار کرد: با حمایتهای استاندار گلستان و همراهی دستگاههای اجرایی، بسیاری از پروژههایی که سالها با رکود و بلاتکلیفی مواجه بودند، اکنون در مسیر اجرا و تکمیل قرار گرفتهاند.
وی با بیان اینکه مینودشت امروز به کارگاه بزرگ عمرانی تبدیل شده است، افزود: یکی از مهمترین اقدامات انجامشده، فعال شدن پروژههای حوزه راه و حملونقل است؛ پروژههایی که برخی از آنها بیش از ۱۵ سال به دلایل مختلف متوقف مانده بودند اما اکنون با سرعت مطلوب در حال اجرا هستند.
فرماندار مینودشت ادامه داد: عملیات بهسازی و توسعه محور مینودشت به پارک ملی گلستان و همچنین جادههای کوهستانی شهرستان با جدیت دنبال میشود که نقش مهمی در ارتقای ایمنی، تسهیل تردد و رونق گردشگری منطقه خواهد داشت.
وی همچنین از راهاندازی نخستین پایگاه امداد و نجات جادهای در شهرستان خبر داد و گفت: ایجاد این پایگاه، گامی مؤثر در افزایش ضریب ایمنی محورهای مواصلاتی، کاهش زمان امدادرسانی و ارائه خدمات سریعتر به حادثهدیدگان است.
مصطفیلو با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه عمران شهری و روستایی اظهار کرد: طی ماههای گذشته بیش از ۱۵۰ هزار مترمربع از معابر شهری و روستایی آسفالت شده که نقش مهمی در بهبود زیرساختها و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و روستاییان داشته است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به توسعه زیرساختهای آموزشی اشاره کرد و افزود: هفت مدرسه جدید با مجموع ۳۱ کلاس درس در شهرستان به بهرهبرداری رسیده که گامی مهم در توسعه فضاهای آموزشی و ارتقای کیفیت آموزش در مناطق مختلف مینودشت به شمار میرود.
فرماندار مینودشت با تأکید بر ظرفیتهای بخش کشاورزی گفت: توسعه کشت محصولات با ارزش افزوده بالا از برنامههای مهم شهرستان بوده و در همین راستا سطح زیرکشت زعفران از حدود ۲۵۰ هکتار پیش از آغاز به کار دولت چهاردهم به ۷۰۰ هکتار افزایش یافته که نشاندهنده استقبال کشاورزان از الگوی جدید کشت و حمایتهای صورتگرفته است.
وی همچنین به اجرای طرح زهکشی سد نرماب اشاره کرد و افزود: این پروژه که عملیات اجرایی آن با حضور وزیر نیرو آغاز شد، با پیشرفت مطلوب در حال اجراست و نقش مهمی در مدیریت منابع آب، افزایش بهرهوری اراضی کشاورزی و توسعه اقتصادی منطقه خواهد داشت.
مصطفیلو از تدوین بستههای جدید سرمایهگذاری برای شهرستان نیز خبر داد و گفت: این بستهها با هدف جذب سرمایهگذاران، ایجاد اشتغال، رونق تولید و استفاده حداکثری از ظرفیتهای اقتصادی مینودشت طراحی شده و اجرای آنها میتواند زمینهساز تحول اقتصادی شهرستان باشد.
در ادامه این نشست، استاندار گلستان با قدردانی از اقدامات انجامشده در مینودشت، توسعه متوازن را سیاست راهبردی مدیریت استان دانست و بر ضرورت تسریع در اجرای طرحهای عمرانی و اقتصادی تأکید کرد.
علیاصغر طهماسبی اظهار کرد: همه مدیران باید با جدیت، پیگیر اجرای بستههای سرمایهگذاری باشند تا زمینه ایجاد اشتغال پایدار، رونق تولید و افزایش رفاه مردم در شهرستانها فراهم شود.
وی تکمیل پروژههای نیمهتمام، مدیریت منابع آب و توسعه زیرساختهای استان را از مهمترین اولویتهای دولت در گلستان برشمرد و خاطرنشان کرد: با همافزایی دستگاههای اجرایی و همراهی نمایندگان مجلس، روند اجرای پروژههای توسعهای با سرعت بیشتری دنبال خواهد شد.
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