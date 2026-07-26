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۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۴۳

پروژه‌های عمرانی مینودشت وارد فاز اجرا شد

پروژه‌های عمرانی مینودشت وارد فاز اجرا شد

مینودشت-فرماندار مینودشت گفت: پروژه‌های زیرساختی و عمرانی که سال‌ها متوقف مانده بودند، اکنون با سرعت در حال اجرا هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی‌لو ظهر یکشنبه در دیدار با استاندار گلستان با ارائه گزارشی از روند اجرای طرح‌های عمرانی، خدماتی و اقتصادی این شهرستان، از شتاب گرفتن پروژه‌های زیرساختی در دولت چهاردهم خبر داد و اظهار کرد: با حمایت‌های استاندار گلستان و همراهی دستگاه‌های اجرایی، بسیاری از پروژه‌هایی که سال‌ها با رکود و بلاتکلیفی مواجه بودند، اکنون در مسیر اجرا و تکمیل قرار گرفته‌اند.

وی با بیان اینکه مینودشت امروز به کارگاه بزرگ عمرانی تبدیل شده است، افزود: یکی از مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده، فعال شدن پروژه‌های حوزه راه و حمل‌ونقل است؛ پروژه‌هایی که برخی از آن‌ها بیش از ۱۵ سال به دلایل مختلف متوقف مانده بودند اما اکنون با سرعت مطلوب در حال اجرا هستند.

فرماندار مینودشت ادامه داد: عملیات بهسازی و توسعه محور مینودشت به پارک ملی گلستان و همچنین جاده‌های کوهستانی شهرستان با جدیت دنبال می‌شود که نقش مهمی در ارتقای ایمنی، تسهیل تردد و رونق گردشگری منطقه خواهد داشت.

وی همچنین از راه‌اندازی نخستین پایگاه امداد و نجات جاده‌ای در شهرستان خبر داد و گفت: ایجاد این پایگاه، گامی مؤثر در افزایش ضریب ایمنی محورهای مواصلاتی، کاهش زمان امدادرسانی و ارائه خدمات سریع‌تر به حادثه‌دیدگان است.

مصطفی‌لو با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه عمران شهری و روستایی اظهار کرد: طی ماه‌های گذشته بیش از ۱۵۰ هزار مترمربع از معابر شهری و روستایی آسفالت شده که نقش مهمی در بهبود زیرساخت‌ها و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و روستاییان داشته است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به توسعه زیرساخت‌های آموزشی اشاره کرد و افزود: هفت مدرسه جدید با مجموع ۳۱ کلاس درس در شهرستان به بهره‌برداری رسیده که گامی مهم در توسعه فضاهای آموزشی و ارتقای کیفیت آموزش در مناطق مختلف مینودشت به شمار می‌رود.

فرماندار مینودشت با تأکید بر ظرفیت‌های بخش کشاورزی گفت: توسعه کشت محصولات با ارزش افزوده بالا از برنامه‌های مهم شهرستان بوده و در همین راستا سطح زیرکشت زعفران از حدود ۲۵۰ هکتار پیش از آغاز به کار دولت چهاردهم به ۷۰۰ هکتار افزایش یافته که نشان‌دهنده استقبال کشاورزان از الگوی جدید کشت و حمایت‌های صورت‌گرفته است.

وی همچنین به اجرای طرح زهکشی سد نرماب اشاره کرد و افزود: این پروژه که عملیات اجرایی آن با حضور وزیر نیرو آغاز شد، با پیشرفت مطلوب در حال اجراست و نقش مهمی در مدیریت منابع آب، افزایش بهره‌وری اراضی کشاورزی و توسعه اقتصادی منطقه خواهد داشت.

مصطفی‌لو از تدوین بسته‌های جدید سرمایه‌گذاری برای شهرستان نیز خبر داد و گفت: این بسته‌ها با هدف جذب سرمایه‌گذاران، ایجاد اشتغال، رونق تولید و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های اقتصادی مینودشت طراحی شده و اجرای آن‌ها می‌تواند زمینه‌ساز تحول اقتصادی شهرستان باشد.

در ادامه این نشست، استاندار گلستان با قدردانی از اقدامات انجام‌شده در مینودشت، توسعه متوازن را سیاست راهبردی مدیریت استان دانست و بر ضرورت تسریع در اجرای طرح‌های عمرانی و اقتصادی تأکید کرد.

علی‌اصغر طهماسبی اظهار کرد: همه مدیران باید با جدیت، پیگیر اجرای بسته‌های سرمایه‌گذاری باشند تا زمینه ایجاد اشتغال پایدار، رونق تولید و افزایش رفاه مردم در شهرستان‌ها فراهم شود.

وی تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، مدیریت منابع آب و توسعه زیرساخت‌های استان را از مهم‌ترین اولویت‌های دولت در گلستان برشمرد و خاطرنشان کرد: با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و همراهی نمایندگان مجلس، روند اجرای پروژه‌های توسعه‌ای با سرعت بیشتری دنبال خواهد شد.

کد مطلب 6899464

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