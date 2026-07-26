نجفی: شورای راهبردی سلامت شهر تهران پس از دو سال هنوز تشکیل نشده است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، سوده نجفی، عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر ضرورت توجه مدیریت شهری به موضوع سلامت شهروندان اظهار داشت: همانطور که میدانید، موضوع سلامت شهروندان یکی از مهمترین موضوعاتی است که باید در سیاستگذاری و برنامهریزی مدیریت شهری مورد توجه قرار گیرد. سلامت مردم تنها به حوزه درمان محدود نمیشود و موضوعاتی مانند آلودگی هوا، آلودگی صوتی، محیط زیست، پسماند، مناسبسازی فضاهای شهری، حملونقل عمومی و بسیاری از مسائل دیگر، ارتباط مستقیمی با سلامت شهروندان دارد.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده برای ایجاد هماهنگی بیشتر میان دستگاههای مسئول در حوزه سلامت ادامه داد: بر همین اساس، کمیته سلامت شورای اسلامی شهر تهران پس از برگزاری نشستها و بررسیهای متعدد با صاحبنظران این حوزه و با هدف ایجاد هماهنگی بیشتر میان دستگاههای مسئول در حوزه سلامت و استفاده از ظرفیتهای مختلف، طرح تشکیل «شورای راهبردی سلامت شهر تهران» را تدوین و به صحن شورای اسلامی شهر تهران ارائه کرد که این موضوع پس از بررسی، به تصویب شورای اسلامی شهر تهران رسید.
رئیس کمیته سلامت شورای اسلامی شهر تهران با انتقاد از عدم اجرای مصوبه تشکیل شورای راهبردی سلامت شهر تهران گفت: بر اساس ساختار پیشبینیشده، ریاست این شورا بر عهده شهردار تهران است و دبیرخانه شورا نیز در ادارهکل سلامت شهرداری تهران قرار دارد و شهرداری باید اقدامات لازم برای برگزاری جلسات این شورا را در دستور کار قرار دهد. اما متأسفانه با گذشت حدود دو سال از تصویب این مصوبه، جلسات شورای راهبردی سلامت شهر تهران برگزار نشده است.
وی با اشاره به تکالیف تعیینشده برای شهرداری تهران در این مصوبه افزود: بر اساس مصوبه شورا، شهرداری موظف بود ظرف سه ماه پس از تصویب، دستورالعمل مربوطه را تهیه و به تأیید اعضای کمیسیونهای سلامت، محیط زیست و خدمات شهری و فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران برساند و هر شش ماه یکبار عملکرد خود را به شورای اسلامی شهر تهران ارائه کند.
نجفی با تأکید بر ضرورت شفافسازی درباره اقدامات انجامشده برای اجرای این مصوبه اظهار داشت: لذا ضمن تذکر به شهرداری تهران، انتظار دارم بهصورت شفاف و صریح اعلام کند که از زمان تصویب این مصوبه تاکنون چه اقداماتی برای اجرای مصوبه شورای اسلامی شهر تهران انجام داده و چرا جلسات شورای راهبردی سلامت شهر تهران، با گذشت حدود دو سال از تصویب آن، برگزار نشده است.
وی ادامه داد: شهرداری تهران باید هرچه سریعتر نسبت به تشکیل شورای راهبردی سلامت شهر تهران و برگزاری منظم جلسات آن اقدام کند و گزارشی شفاف از اقدامات انجامشده برای اجرای این مصوبه و دلایل برگزار نشدن جلسات شورا به شورای اسلامی شهر تهران ارائه دهد.
عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر ضرورت اجرای مصوبات شورای اسلامی شهر تهران گفت: مصوبات شورای اسلامی شهر تهران برای اجرا تصویب میشوند و شهرداری تهران موظف است نسبت به اجرای آنها اقدام کند. اگر قرار باشد مصوبات شورا پس از تصویب از سوی شهرداری اجرایی نشوند، اساساً فلسفه تصویب مصوبات و نظارت شورای اسلامی شهر تهران زیر سؤال میرود. اجرای مصوبات شورا، یکی از الزامات مدیریت شهری و از مهمترین نشانههای احترام به جایگاه قانونی شورای اسلامی شهر تهران است.
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