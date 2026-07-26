به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی خالقی، معاون پارلمانی صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری، معتقد است آینده صنعت قطعهسازی ایران نه فقط در توسعه خطوط تولید، بلکه در پیوند عمیقتر میان شرکتهای بزرگ صنعتی و شرکتهای دانشبنیان رقم میخورد؛ پیوندی که میتواند فناوریهای بومی را از آزمایشگاه به کارخانه و از کارخانه به بازار برساند.
وی افزود: شرکتهای بزرگ قطعهسازی، از جمله کروز، میتوانند با ایجاد همکاری گستردهتر با شرکتهای دانشبنیان، بهویژه استارتآپها و شرکتهای نوپا، از ظرفیتهای جدید فناوری بهره بگیرند. در چنین همکاریهایی، صندوق نوآوری و شکوفایی نیز نقش تأمینکننده مالی را برعهده میگیرد تا دانش فنی این شرکتها به مرحله تجاریسازی برسد.
معاون پارلمانی صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری ادامه داد: زمانی که میان یک شرکت صنعتی و یک شرکت دانشبنیان همکاری شکل میگیرد، صندوق میتواند منابع مالی لازم را برای اجرای پروژهها فراهم کند تا فناوریهای نوآورانه وارد خطوط تولید شده و مسیر توسعه بازار را طی کنند.
خالقی با تأکید بر اینکه این همکاری تنها به نفع شرکتهای دانشبنیان نیست، گفت: ورود فناوریهای جدید به صنایع بزرگ، همانند تزریق خون تازه به کالبد صنعت است. این فرآیند موجب افزایش سرعت نوآوری، ارتقای بهرهوری و حفظ قدرت رقابت شرکتها در بازارهای داخلی و خارجی خواهد شد.
وی، نقش مجلس شورای اسلامی را در توسعه زیستبوم فناوری کشور مهم ارزیابی کرد و گفت: قانون جهش تولید دانشبنیان یکی از مترقیترین قوانین سالهای اخیر است و بخش مهمی از آن نیز به مرحله اجرا رسیده، اما هنوز برخی احکام آن نیازمند پیگیری و اجرای کامل است.
خالقی افزود: مهمترین وظیفه مجلس در شرایط فعلی، نظارت بر اجرای کامل این قانون است تا همه دستگاههای اجرایی به تکالیف خود عمل کنند و موانع پیشروی شرکتهای دانشبنیان برطرف شود.
وی با اشاره به چالشهای جدید این شرکتها اظهار کرد: موضوعاتی مانند ضمانتنامهها، ارزشگذاری دانش فنی، مالکیت فکری و ثبت اختراع، از مهمترین مسائل امروز شرکتهای دانشبنیان است و برای رفع آنها باید قوانین و سازوکارهای حمایتی تکمیل شود.
معاون پارلمانی صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری تأکید کرد: سرمایه یک شرکت دانشبنیان تنها ساختمان، تجهیزات یا ماشینآلات آن نیست؛ دانش فنی، پتنتها، اختراعات و مالکیت فکری نیز باید بهعنوان سرمایه واقعی این شرکتها به رسمیت شناخته شود.
وی، با اشاره به بازدید از شرکت کروز، گفت: این مجموعه اقدامات ارزشمندی در حوزه توسعه فناوری و قطعهسازی انجام داده است. پیشنهاد ما این است که تعامل این شرکت با شرکتهای دانشبنیان بیش از گذشته گسترش یابد؛ زیرا فناوری با سرعت بالایی در حال تحول است و صنایع برای عقب نماندن از رقابت جهانی، ناگزیرند بهطور مستمر دانش و فناوریهای جدید را وارد چرخه تولید کنند.
خالقی خاطرنشان کرد: توسعه همکاری میان صنایع بزرگ و شرکتهای دانشبنیان، علاوه بر تجاریسازی نوآوریها، میتواند به تقویت اقتصاد دانشبنیان، افزایش بهرهوری و ارتقای توان رقابتی صنعت کشور منجر شود.
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