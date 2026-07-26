تحقق ۱۱۴ درصدی بودجه ۱۴۰۴ شهرداری تهران

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، حبیب کاشانی خزانه دار شورای اسلامی شهر تهران در جریان بررسی گزارش حساب درآمد و هزینه شهرداری تهران منتهی به ۲۹ اسفندماه سال ۱۴۰۴ علت تأخیر بررسی این گزارش را وقوع جنگ تحمیلی عنوان کرد و گفت: بودجه مصوب سال گذشته ۲۵۲ هزار میلیارد تومان بود که شامل ۱۸۳ هزار و ۹۷۸ میلیارد تومان درآمدها، ۳۱ هزار و ۷۸۸ میلیارد تومان واگذاری دارایی سرمایه ای و ۳۶ هزار و ۲۳۲ میلیارد تومان منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی است.

وی با بیان اینکه فرصت به مردم برای پرداخت عوارض با توجه به شرایط کشور جای تقدیر دارد، خاطرنشان کرد: مصوبات شورا به مردم کمک کرد که بتوانند ۴۵ روز فرصت اضافی برای پرداخت عوارض خود داشته باشند.

کاشانی با اعلام اینکه ۲۸۸ هزار و ۴۷۰ میلیارد تومان بودجه در سال گذشته محقق شد، تصریح کرد: تحقق این بودجه نسبت به بودجه مصوب ۱۱۴ درصد و نسبت به عملکرد یک ماهه مصوب ۲۸۲ درصد است.

خزانه دار شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه در بخش درآمدها باید ۱۸۳ هزار و ۹۷۸ میلیارد تومان محقق می شد، گفت: با این وجود ۲۲۰ هزار و ۳۱۶ میلیارد تومان محقق شد که ۳۶ هزار و ۳۳۷ میلیارد تومان بیشتر از رقم مصوب است.

وی همچنین تصریح کرد: در فصل منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای باید ۳۱ هزار و ۷۸۸ میلیارد تومان تحقق پیدا می کرد که ۲۶ هزار و ۳۰۹ میلیارد تومان تحقق یافت. در بخش منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی نیز باید ۳۶ هزار و ۲۳۲ میلیارد تومان محقق می شد که رقم تحقق یافته ۴۱ هزار و ۸۴۵ میلیارد تومان است.

کاشانی با بیان اینکه میانگین درآمد محقق شده شهرداری تهران در هر ماه در سال قبل ۲۱ هزار و ۸۴۰ میلیارد تومان است، یادآور شد: بیشترین آیتم های افزایش درآمد مربوط به عوارض زیربنای غیرمسکونی، عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری عرصه در اجرای طرح های توسعه شهری، عوارض آلایندگی و دیگر موارد است. همچنین ۱۶ هزار میلیارد تومان هزینه مازاد بر سال قبل محقق شده است.

وی با اعلام اینکه از ۲۵۲ هزار میلیارد تومان بودجه مصوب ۵۹ هزار و ۵۷۱ میلیارد تومان پایدار و ۱۹۲ هزار و ۴۲۸ میلیارد تومان ناپایدار است، گفت: رقم ابلاغی در مصارف نقدی و غیرنقدی در سه بخش هزینه ای، تملک دارایی مالی و تملک دارایی سرمایه ای نیز ۲۶۲ هزار و ۱۳۵ میلیارد تومان بوده که از این میزان ۲۲۷ هزار و ۸۱۵ میلیارد تومان تخصیص یافته، ۲۲۷ هزار و ۸۱۵ میلیارد تومان پرداخت شده و عملکرد این بخش ۲۵۳ هزار و ۱۶۱ میلیارد تومان و معادل ۹۶ درصد رقم مصوب است.

محمد آخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران نیز ضمن تقدیر از همراهی و مسئولیت پذیری در پرداخت عوارض برای اداره شهر، اظهار کرد: از کارکنان شهرداری تهران جهت تلاش برای تحقق این بودجه نیز تقدیر می کنیم.

وی ادامه داد: تحقق این بودجه یک سند افتخار برای مدیریت شهری است؛ در شرایطی که در سال قبل دو جنگ ناجوانمردانه و حوادث دی ماه را تجربه کردیم و با وجود اینکه برخی تصور می کردند، بودجه اولیه نیز محقق نشود، شهرداری متمم ارائه کرد و حتی میزان تحقق بودجه از رقم متمم نیز فراتر رفت.

آخوندی با بیان اینکه بیش از ۷۶ همت درآمد نقد پایدار به دست آمده که نسبت به سال ۱۴۰۳ بیش از ۵۰ درصد رشد یافته است، تصریح کرد: بودجه واگذاری دارایی ها که به واگذاری املاک ارتباط دارد، کمتر از بودجه مصوب عملیاتی شده که نکته مثبتی است.

ناصر امانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا نیز ضمن تقدیر از کارکنان و معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران برای تحقق بودجه مازاد بر رقم مصوب، گفت: تنها نکته ای بنده دارم مربوط به شرکت ارتباطات مشترک شهر است که میزان درآمد آن در سالهای اخیر صفر است. آنتن ها به صورت بی رویه نصب شده اما حق شهر و عوارض آن وصول نمی شود.

مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران هم گفت: وضعیت شرکت ارتباطات مشترک شهر اسف‌بار است. بارها اپراتورها شکایت کرده اند که از آنها مبالغ زیادی دریافت می شود اما درآمد آنها در جداول صفر است. مدیرعامل این شرکت باید در شورا حضور یابد و توضیحاتی ارائه دهد.

وی افزود: آنها مبالغ را دریافت می کنند و حقوق خود را می گیرند و بین مابقی نیز تقسیم می کنند اما درآمدها صفر است. اگر با این شرایط پیش بروند، این شرکت وجود نداشته باشد، بهتر است. تقاضای بنده این است که مدیرعامل شرکت گزارش کتبی در خصوص اقدامات ارائه دهد و در شورا حضور یابد.

چمران همچنین تصریح کرد: یک کمیته مشترک بین شورا و شهرداری برای مدیریت پارک حاشیه ای شکل بگیرد تا این موضوع تعیین تکلیف شود و عده ای با گردن کلفتی از مردم پول نگیرند. اگر مشکل قابل حل است که آن را حل کنیم و اگر نیست، ردیف بودجه برای آن در نظر نگیریم.

حبیب کاشانی خزانه دار شورای اسلامی شهر تهران در جریان بررسی گزارش حساب درآمد و هزینه شهرداری تهران در ماه‌های فروردین، اردیبهشت و خردادماه سال ۱۴۰۵ با بیان اینکه بودجه مصوب امسال شهرداری ۳۲۲ هزار میلیارد تومان است، گفت: از این رقم ۲۳۱ هزار و ۲۷ میلیارد تومان به درآمدها، ۴۳ هزار و ۳۶۲ میلیارد تومان به منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای و ۴۷ هزار و ۶۱۰ میلیارد تومان نیز به منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی اختصاص دارد.

وی همچنین تصریح کرد: آمار و جداول نشان می دهد که شهرداری تهران شبانه روزی تلاش می کند که به وعده های خود عمل کند و نیازهای اولیه شهر برطرف شود.

کاشانی با بیان اینکه در سه ماهه منتهی به خردادماه سال ۱۴۰۵ باید ۸۲ هزار و ۴۳ میلیارد تومان محقق می شد، خاطرنشان کرد: با این وجود ۹۴ هزار و ۷۳۴ میلیارد تومان محقق شده که نسبت به بودجه مصوب ۲۹ درصد و نسبت به اعتبار مصوب سه ماهه ۱۱۵ درصد است.

وی با اعلام اینکه در بخش درآمدها باید ۵۸ هزار و ۸۶۴ میلیارد تومان محقق می شد، تصریح کرد: از این رقم ۸۴ هزار و ۹۷۷ میلیارد تومان وصول شده که بیش از ۲۶ هزار میلیارد تومان بیشتر از رقم مصوب است.

خزانه دار شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه در بخش منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای باید ۱۱ هزار و ۴۸ میلیارد تومان تحقق پیدا می کرد، یادآور شد: از این میزان ۱۱۳ میلیارد تومان تحقق یافته است. همچنین در منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی باید ۱۲ هزار و ۱۱۳ میلیارد تومان محقق می شد که هشت هزار و ۴۲۲ میلیارد تومان تحقق یافت.

کاشانی ادامه داد: عوارض ارزش افزوده، عوارض وسایط نقلیه و عوارض زیربنای غیرمسکونی به شهرداری کمک کردند که بتواند در تحقق بودجه در سه ماهه ابتدایی امسال موفق عمل کند.

وی با بیان اینکه میانگین درآمد شهرداری تهران در هر ماه در سال ۱۴۰۵ رقم ۳۱ هزار و ۵۷۸ میلیارد تومان است، گفت: از ۳۲۲ هزار میلیارد تومان بودجه مصوب امسال ۸۲ هزار و ۱۳۵ میلیارد تومان درآمد پایدار و ۲۳۹ هزار و ۸۶۴ میلیارد تومان درآمد ناپایدار پیش بینی شده که در سه ماه ابتدایی منابع و درآمدهای مصوب ۸۲ هزار و ۴۳ میلیارد تومان است و از این رقم ۲۰ هزار و ۹۲۷ میلیارد تومان پایدار و ۶۱ هزار و ۱۱۶ میلیارد تومان ناپایدار است.

خزانه دار شورای شهر تهران با اعلام اینکه در مجموع وصول نقد و غیر نقد رقم ۹۴ هزار و ۷۳۴ میلیارد تومان ۲۳ هزار و ۳۹۶ میلیارد تومان پایدار است، یادآور شد: ۷۱ هزار و ۳۳۷ میلیارد تومان از این وصولی ها نیز ناپایدار بوده است.

کاشانی با بیان اینکه در مصارف نقدی و غیرنقدی در سه بخش هزینه ای، تملک دارایی مالی و تملک دارایی سرمایه ای ۲۷۰ هزار و ۷۸۹ میلیارد تومان بودجه است، تصریح کرد: با تخصیص ۵۳ هزار و ۱۲۲ میلیارد تومان، ۵۲ هزار و ۵۳ میلیارد تومان نقدینگی پرداخت شده و ۴۶۸ میلیارد تومان عملکرد به ثبت رسیده است.

مهدی پیرهادی رئیس کمیسیون خدمات شهری شورا برای تحقق بودجه در ایام جنگ، اظهار کرد: با وجود وقوع جنگ، شهرداری نسبت به تحقق بودجه و همچنین اجرای پروژه های عمرانی اقدام کرد که این تلاش قابل تقدیر است.



در ادامه؛ پرویز سروری نایب رئیس شورای شهر تهران هم گفت: با وجود جنگ ۱۲ روزه، جنگ رمضان و اغتشاشات رقم مصوب و متمم بودجه در سال قبل محقق شد. با زحماتی که کارکنان در معاونت مالی، شهرسازی و دیگر بخش های شهرداری انجام می دهند، شاهد رشد ۵۰ درصدی درآمدهای پایدار هستیم که اقدام بزرگی است.



وی ادامه داد: درآمد پایدار شهرداری تهران در اسفند ماه با وجود وقوع بزرگترین جنگ کشور ۱۱ هزار میلیارد تومان بوده که این رقم قابل تقدیر است.



سروری با بیان اینکه عمدتاً تحقق بودجه مصوب در سه ماه ابتدایی سال رقم چندانی نیست، اظهار کرد: با این وجود میزان تحقق بودجه در سه ماه ابتدایی امسال قابل توجه بود. تمام پروژه های شهر در جریان است؛ کمااینکه هفت پروژه بدون برگزاری افتتاح رسمی به بهره برداری رسیدند.



مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران در ادامه خاطر نشان کرد: تلاش معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران که توانست بخش مالی شهرداری را به خوبی سازماندهی کند، قابل تقدیر است.