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۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۴۶

دستگیری قاچاقچیان شیشه در اردبیل

دستگیری قاچاقچیان شیشه در اردبیل

اردبیل- رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اردبیل از دستگیری ۲ سوداگر مرگ و کشف ۴ کیلو و ۹۳۵ گرم شیشه خبر داد.

سرهنگ کمال نوجوان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در تداوم اجرای طرح تشدید مبارزه با فعالیت های مجرمانه قاچاقچیان مواد مخدر و سوداگران مرگ و پیشگیری از آسیب های بلای خانمانسور اعتیاد، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اردبیل موفق شدند ۲ سوداگر مرگ را در عملیات هوشمندانه و مقتدرانه پلیسی دستگیر کنند.

وی با اشاره به اینکه سوداگران مرگ در رابطه با قاچاق و خرید و فروش مواد مخدر فعالیت مجرمانه داشتند؛ افزود: از سوداگران مرگ ۴کیلو و ۹۳۵ گرم شیشه کشف و یک دستگاه سواری ۴۰۵ مورد استفاده آنها توقیف شد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اردبیل گفت: سوداگران مرگ با تهیه محموله شیشه از یکی از استان های مرکزی کشور قصد انتقال و توزیع در اردبیل را داشتند؛ که با اقدام به موقع پلیس در محور اردبیل-سرچم ناکام ماندند.

سرهنگ نوجوان با قدردانی از مشارکت مردم با پلیس در مبارزه بی امان و قاطع با قاچاقچیان مواد مخدر، از تلاش ایثارگونه و جهادی و همت مسئولانه پلیس در مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر خبر داد و تصریح کرد: تلفن ۱۱۰ و ۱۳۰ پلیس به صورت شبانه روزی آماده دریافت گزارش های مردمی در رابطه با فعالیت های مجرمانه سوداگران مرگ است.

کد مطلب 6900441

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