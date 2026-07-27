خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها- محمدرضا بهرامی‌صفت: عطر اسپند و خاک نم‌خورده جاده، نخستین تصویری است که در مبادی ورودی استان همدان به استقبال زائران می‌آید. این روزها در هر گوشه از راه‌های مواصلاتی این دیار بیرق‌های سرخ و سیاه افراشته شده تا به مسافران خسته راه بگویند اینجا «باب‌الحسین» است؛ نقطه‌ای که دل‌ها را به حرم سیدالشهدا(ع) پیوند می‌زند.

زائرانی که از شمال، شرق و مرکز کشور راهی کربلا هستند، از دروازه‌های همدان عبور می‌کنند و شهری که مدال افتخار خدمت به کاروان‌های حسینی را بر سینه دارد.

هرچه به مرزهای خروجی نزدیک‌تر می‌شویم، حرکت روان خودروها و اتوبوس‌ها شتاب بیشتری می‌گیرد، اما آنچه خستگی مسیر را از تن مسافران می‌شوید، حضور بی‌وقفه و پرشور خادمانی است که در قالب ۱۸۰ موکب در سراسر محورهای مواصلاتی همدان، رزن، فامنین و ملایر مستقر شده‌اند.

موکب‌ها آماده هستند و عاشقان حسین(ع) همه برای خدمت آمده‌اند، از پیرمردی که با استکان‌های چای کمر باریک به زائران خوش‌آمد می‌گوید تا کودکانی که با التماس، آب خنک به دست مسافران می‌دهند.

استان همدان که روزگاری در دوران دفاع مقدس با لشکر انصارالحسین(ع) حماسه‌آفرینی می‌کرد، امروز در نقشی نوظهور، تبدیل به «طریق‌الحسین(ع)» شده است. عبور نزدیک به ۷ میلیون زائر از ۱۹ استان کشور از مسیرهای مواصلاتی همدان، این استان را به یکی از پرترافیک‌ترین و در عین حال معنوی‌ترین شاهراه‌های اربعین تبدیل کرده است. در این میان، موکب‌های جاده‌ای نه تنها محل پذیرایی و اسکان زائران هستند، بلکه به ایستگاه‌های بزرگ فرهنگی تبدیل شده‌اند.

برپایی نمازهای جماعت در سه نوبت، حضور روحانیون برای پاسخگویی به شبهات و مسائل شرعی و توزیع بسته‌های فرهنگی، بخشی از خدماتی است که خادمان خستگی‌ناپذیر به زائران ارائه می‌دهند تا سفر اربعین، سفری توأمان با معرفت و معنویت باشد.

طنین شعار «ان تقموا لله» و یادمان شهدای مقاومت

اربعین امسال اما طعم و بوی دیگری دارد. در کنار زمزمه‌های یاحسین و یا ابوالفضل زائران، پرچم‌های سرخ «یالثارات الحسین» در دست جوانان خودنمایی می‌کند. شعار امسال زائران «ان تقموا لله» است؛ بپا خاستن برای خدا و پیمان مجدد با راه شهدای مقاومت. خادمان موکب‌ها و زائرانی که در سایه‌سار این خیمه‌ها استراحت می‌کنند، یاد شهیدان مسیر مقاومت را زنده نگه می‌دارند و حرکت خود را امتداد خون سرخ سیدالشهدا(ع) می‌دانند.

بخش عظیمی از این حماسه خدمت‌رسانی به همت بانوان جهادگر همدانی رقم می‌خورد؛ خواهرانی که در پشت صحنه موکب‌ها، از طبخ غذا و آماده‌سازی مقدمات تا مدیریت بخش‌های اسکان خواهران را بر عهده دارند و با رویکردی نوآورانه، با شست‌وشوی ظروف دائمی به جای استفاده ظروف یک‌بار مصرف، فرهنگ حفاظت از محیط زیست و پرهیز از اسراف را نیز به نمایش می‌گذارند.

کاروان‌ها یکی پس از دیگری می‌آیند و پس از استراحتی کوتاه در ایستگاه‌های همدان، دوباره راه جاده را در پیش می‌گیرند. صدای مداحی از بلندگوی موکب‌ها در فضا می‌پیچد: «کنار قدم‌های جابر، سوی کربلا رهسپاریم…» و اشک‌هایی که بر گونه‌های خادمان جامانده جاری می‌شود، قشنگ‌ترین تصویر این شاهراه است.

همدان با تمام ظرفیت مردمی و پشتیبانی دستگاه‌های خدماتی خود ایستاده است تا مسیر بهشت را برای زائران هموارتر کند و در این میان سهم جاماندگان، بدرقه زائرانی است که دل‌های یک شهر را با خود به ضریح شش‌گوشه می‌برند.

۱۸۰ موکب برای خدمت به زائران سیدالشهدا(ع) آماده شدند

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اربعین حسینی هر سال شور و حرکتی تازه در جهان اسلام ایجاد می‌کند، اظهار کرد: پیاده‌روی اربعین تنها یک آیین مذهبی نیست، بلکه جلوه‌ای از تجدید عهد با آرمان‌های حسینی و نمایش همبستگی امت اسلامی است؛ جریانی که از سال‌ها پیش دل‌های شیفتگان اهل بیت(ع) را از نقاط مختلف جهان به کربلا پیوند داده است.

حجت الاسلام والمسلمین علی اصغر گرجی افزود: امسال علاوه بر حال و هوای همیشگی اربعین، فضای ویژه‌ای نیز با یاد امام شهید و شهدای مقاومت بر این مراسم حاکم است و مردم با پرچم‌های یالثارات الحسین، با انگیزه‌ای تازه و پرشورتر در مسیر مشایه قدم می‌گذارند.

وی ادامه داد: زائران حسینی در این حرکت عظیم، بار دیگر با سیدالشهدا(ع) و آرمان‌های والای عاشورا تجدید پیمان می‌کنند و امید دارند که این حضور، مقدمه‌ای برای تحقق وعده‌های بزرگ الهی باشد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان با تاکید بر جایگاه استان همدان در مسیر عبور زائران اربعین گفت: همدان امروز عملاً به طریق الحسین(ع) تبدیل شده و یکی از مسیرهای مهم عبور زائرانی است که از نقاط مختلف کشور راهی مرزهای غربی و در نهایت عتبات عالیات می‌شوند.

وی خاطرنشان کرد: از ۱۹ استان کشور حدود ۷ میلیون زائر از مسیر همدان عبور می‌کنند و همین موضوع، مسئولیت خدمت‌رسانی را در استان همدان دوچندان کرده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان با اشاره به تشکیل ستاد اربعین در استان همدان بیان کرد: از هفته‌ها و حتی ماه‌های گذشته برنامه‌ریزی‌های دقیقی برای پذیرایی از زائران انجام شده و مقدمات لازم برای اسکان، تغذیه، خدمات فرهنگی و پشتیبانی از زائران فراهم شده است.

وی عنوان کرد: بیش از ۱۸۰ موکب در ورودی‌های استان همدان مستقر هستند و از شهرستان رزن و فامنین در شمال استان گرفته تا ملایر در جنوب، تا زائران در مسیر رفت و برگشت بتوانند از خدمات این موکب‌ها بهره‌مند شوند.

حجت الاسلام گرجی ادامه داد: در این موکب‌ها علاوه بر پذیرایی و اسکان، برنامه‌های فرهنگی متنوعی نیز پیش‌بینی شده است، برپایی سه نوبت نماز جماعت با حضور روحانیون، پاسخگویی به پرسش‌های شرعی، مشاوره دینی و توزیع اقلام فرهنگی از جمله خدمات موکب‌های استان همدان است و در موکب‌ها زائران در کنار رفع نیازهای اولیه، از فضای معنوی و فرهنگی اربعین نیز بهره‌مند می‌شوند.

وی همچنین به تجمعات شبانه اربعینی در سطح استان اشاره کرد و گفت: در سراسر همدان شب‌ها برنامه‌های متعددی با رنگ و بوی اربعین برگزار می‌شود و بیش از ۳۰ نقطه و نزدیک به ۴۰ مرکز میزبان این تجمعات هستند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان افزود: برنامه‌های مرتبط با تجمعات شبانه تنها محدود به مرکز استان نیست و در شهرستان‌ها نیز برای جاماندگان از پیاده‌روی اربعین، مراسم‌های ویژه‌ای در نظر گرفته شده است.

برگزاری راهپیمایی جاماندگان اربعین همزمان با روز اربعین در همدان

وی با بیان اینکه راهپیمایی جاماندگان اربعین نیز در روز اربعین و همزمان با سراسر کشور در همدان برگزار خواهد شد، گفت: این برنامه فرصتی است تا کسانی که توفیق حضور در مسیر کربلا را پیدا نکردند، با دل و جان در این حرکت عظیم سهیم شوند و عشق و ارادت خود را به سیدالشهدا(ع) ابراز کنند.

حجت الاسلام گرجی شعار امسال اربعین را «ان تقموا لله» عنوان کرد و گفت: امسال محور اصلی برنامه‌ها بر خون‌خواهی امام شهید و زنده نگه داشتن پیام عاشورا استوار است.

وی خاطرنشان کرد: جزئیات برنامه‌های نهایی پس از هماهنگی‌های لازم به اطلاع مردم خواهد رسید، اما آنچه مسلم است، امسال مراسم‌های اربعینی با شکوهی بیشتر و حضور پررنگ‌تر مردم برگزار خواهد شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان با اشاره به مواکب خارج از کشور نیز گفت: حدود ۱۵ موکب از استان همدان در مسیر مشایه و در خارج از کشور، به‌ویژه در مسیرهای منتهی به کربلا و نجف، مستقر هستند و به زائران ایرانی و غیرایرانی خدمات ارائه می‌دهند.

وی تاکید کرد: موکب‌های استان در مسیر پیاده روی کربلا نیز به صورت مردمی اداره می‌شوند و نقش دستگاه‌های اجرایی و دولتی صرفاً پشتیبانی و فراهم کردن زیرساخت‌ها بوده است.

حجت الاسلام گرجی در ادامه با بیان اینکه همه مواکب داخلی و خارجی با مشارکت مردم اداره می‌شوند، گفت: خادمی امام حسین(ع) در این مسیر یک حرکت کاملاً مردمی است و همین مردمی بودن، رمز ماندگاری و عظمت این جریان است.

وی تاکید کرد: از مردان و زنان جهادگر گرفته تا جوانان داوطلب، همه در آماده‌سازی و اداره موکب‌ها نقش دارند و هرکس به سهم خود در این خدمت بزرگ سهیم می‌شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان درباره زمان آغاز و استمرار فعالیت مواکب نیز بیان کرد: فعالیت موکب‌ها از حدود ۱۰ روز گذشته آغاز شده و این روند به‌صورت مرحله‌ای ادامه دارد؛ برخی موکب‌ها از ابتدای مسیر رفت فعال شده‌اند و تعدادی نیز همزمان با افزایش حجم زائران به تدریج برپا می‌شوند.

وی ادامه داد: حدود ۱۳۰ موکب نیز پس از پایان مسیر رفت، جابه‌جا خواهند شد و در مسیر برگشت مستقر می‌شوند تا از زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) در بازگشت نیز پذیرایی کنند.

حجت الاسلام گرجی درباره روند صدور مجوز موکب‌ها توضیح داد: مسئولان موکب‌ها برای برپایی موکب به ستاد مردمی اربعین که با هماهنگی نهادهای رسمی تشکیل شده مراجعه و مجوزهای لازم را دریافت می‌کنند.

وی همچنین نقش بانوان در مواکب را مهم و اثرگذار دانست و گفت: در همه موکب‌ها بخش ویژه بانوان پیش‌بینی شده و مدیریت و خادمی آن در بسیاری از موارد بر عهده بانوان است.

بانوان در ساماندهی امور روزانه مواکب نقش فعالی دارند

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان عنوان کرد: بانوان جهادی در کارهایی مانند آماده‌سازی غذا، پاک کردن سبزی، شست‌وشوی ظروف و ساماندهی امور روزانه مواکب نقش فعالی دارند و حضورشان در این عرصه بسیار ارزشمند است.

حجت الاسلام گرجی یکی از جلوه‌های برجسته خدمت‌رسانی در مواکب همدان، همکاری بانوان برای کاهش اسراف و استفاده از ظروف ماندگار به جای ظروف یک‌بار مصرف دانست و ادامه داد: این اقدام علاوه بر صرفه‌جویی اقتصادی در کاهش آسیب‌های زیست‌محیطی موثر است.

وی در پایان با اشاره به نظارت بر عملکرد مواکب همدان خاطرنشان کرد: ستاد مردمی اربعین و سایر نهادهای مسئول، از نظر بهداشتی و فرهنگی بر موکب‌ها نظارت دارند تا زائران در امنیت، آرامش و سلامت کامل از خدمات این مجموعه‌ها بهره‌مند شوند.

غروب که از راه می‌رسد، چراغ موکب‌های مستقر در جاده‌های همدان یکی پس از دیگری روشن می‌شود و شعله‌های چای آتشی، تاریکی شب را پس می‌زند. کاروان‌ها می‌روند و خادمان، با چشمانی اشک‌بار و دست‌هایی رو به آسمان، خاک قدم‌های زائران را توتیای چشم خود می‌کنند. شاهراه همدان این روزها فراتر از یک مسیر جغرافیایی، تکه‌ای از بهشت است که در آن، خستگی راه با عشق به حسین(ع) معنا می‌بازد. زائران می‌روند و دل خادمان طریق‌الحسین(ع) را با خود به بین‌الحرمین می‌برند؛ راهی که با قدم‌های جابر آغاز شده، هرگز بی‌رهرو نخواهد ماند و این حماسه جاری، تا همیشه تاریخ زنده و خروشان به سوی کربلا روان است.