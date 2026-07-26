درآمدهای پایدار شهرداری تهران به ۷۶ همت رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، سجاد محمدعلی نژاد، در جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جریان بررسی گزارش حساب درآمد و هزینه شهرداری تهران منتهی به ۲۹ اسفندماه سال ۱۴۰۴ با بیان اینکه با اقدام جهادی تمام مجموعه ها رقم محقق شده در اسفندماه سال قبل بیش از ۵۰ همت بود، اظهار کرد: با وجود جنگ در اسفندماه، تمام مناطق پای کار بودند تا بهترین خدمات به آسیب دیدگان جنگ ارائه شود. تیم حوزه مالی و شهرسازی نیز درگیر بودند که خدمات این حوزه ها نیز قطع نشوند.

وی افزود: نزدیک به ۷۶ همت از این درآمد پایدار است که نسبت به سال ۱۴۰۳ بیش از ۵۰ درصد رشد دارد و نسبت به سال ۱۳۹۹ بیش از ۱۰ برابر شده است که حاصل زحمات کارکنانی است که تأمین منابع را پیگیری می کنند.

محمدعلی نژاد با بیان اینکه مطالباتی را در بخش پارک حاشیه ای داریم، تصریح کرد: باید روش هایی پیش بینی شود که مطالبات شهرداری برای پارک حاشیه ای اخذ شود و بتوانیم در این روش ها منابع را تأمین کنیم.

وی ادامه داد: در سال قبل با توجه به وقوع دو جنگ، شرایط سختگیرانه ای برای پارک حاشیه ای در نظر گرفته نشد اما این موضوع را در سال جاری پیگیری خواهیم کرد. معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران با بیان اینکه مسیر رو به رشدی برای دریافت عوارض نصب دکل ها شکل گرفته است، گفت: در سه ماه ابتدایی سال جاری ۵۰ درصد از رقم مصوب برای کسب درآمد، محقق شده است و بر اساس احکام ماده ۳۸ در تلاش هستیم که درآمدهای مبتنی بر این ماده را محقق کنیم و اگر یک یا دو بار این اتفاق رخ دهد، به یک روال تبدیل خواهد شد.

محمدعلی نژاد با بیان اینکه شورا در مصوبات خود در تحقق بودجه اثرگذار بوده است، خاطرنشان کرد: این حمایت ها باعث شد که امسال هم بتوانیم بیش از ۱۰۰ درصد از رقم مصوب را محقق کنیم و سال قبل نزدیک به ۱۵ همت از دیون سال ۱۴۰۳ به قبل را پرداخت کرده ایم و به عبارتی ۳۵ درصد بیشتر از سالهای قبل، پرداخت شده و بخشی از دیون سال ۱۴۰۴ نیز امسال پیگیری می شود.

وی با بیان اینکه رقمی از سوی دولت برای هر اپراتور تلفن همراه برای عوارض دکل ها مشخص شده است، گفت: در همین سه ماه این مطالبات پیگیری شده و مدیرعامل شرکت ارتباط مشترک شهر گزارش اقدامات را ارائه خواهد داد.