ابوذر محمدی در گفتوگو با خبرنگار مهر از آغاز فعالیت ستاد اربعین دانشگاهیان استان خبر داد و اظهار کرد: ستاد اربعین دانشگاهیان با ریاست رئیس دانشگاه معین استان و دبیری بسیج دانشجویی، با هدف خدمترسانی به جامعه دانشگاهی و زائران اربعین تشکیل شده است.
وی با اشاره به برنامه اعزام دانشجویان افزود: در اربعین امسال، هزار نفر از دانشجویان استان قزوین در قالب هفت کاروان، بهصورت انفرادی و گروهی، از چهارم تا سیزدهم مردادماه برای حضور در پیادهروی اربعین در مسیر نجف تا کربلا اعزام خواهند شد.
فرمانده ناحیه بسیج دانشجویی استان قزوین، خدمترسانی تخصصی به زائران را از دیگر برنامههای این مجموعه عنوان کرد و گفت: بسیج دانشجویی با بهرهگیری از تجربه سالهای گذشته، موکب تخصصی پزشکی و دندانپزشکی «حضرت رقیه (س)» را با حضور بیش از ۷۰ جهادگر متخصص در حوزه پزشکی و دندانپزشکی برپا میکند.
محمدی تصریح کرد: این موکب با هدف ارائه خدمات درمانی به بیش از ۱۰ هزار زائر حضرت اباعبدالله الحسین (ع) فعالیت خواهد کرد و تلاش میکنیم این خدمات نسبت به سالهای گذشته با کیفیت و گستره بیشتری ارائه شود.
وی با تأکید بر اینکه اربعین صرفاً یک سفر زیارتی نیست، خاطرنشان کرد: اربعین حرکتی با ابعاد گسترده فرهنگی، اجتماعی و تمدنی است و یکی از مهمترین ظرفیتهای جهان اسلام برای معرفی جامعه مهدوی و نمایش قدرت نرم جبهه مقاومت به شمار میرود.
فرمانده ناحیه بسیج دانشجویی استان قزوین در پایان تأکید کرد: این ظرفیت عظیم مردمی نیازمند برنامهریزی دقیق، نگاه راهبردی و بهرهگیری حداکثری از توان دانشگاهیان و جوانان برای نقشآفرینی در این حرکت بزرگ فرهنگی و تمدنی است.
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