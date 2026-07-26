به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «بزرگتر از همه همه» اثری متفاوت برای کودکان است که از دو سو روایت میشود؛ از یک سمت، داستان با حضرت ابراهیم(ع) آغاز میشود و کودک را با مفاهیم ایمان، توکل و استقامت آشنا میکند و از سوی دیگر، روایت زندگی رهبر شهید را به تصویر میکشد.
این ساختار دوطرفه، در قالب داستانهایی روان، جذاب و متناسب با گروه سنی کودک، به پرورش روحیه امید، شجاعت و پایداری در مخاطبان کمک میکند.
انتشار نسخه عربی این کتاب در آستانه اربعین حسینی، گامی در جهت معرفی این اثر به مخاطبان عربزبان است؛ استقبالی که با رسیدن کتاب به چاپ دوم در مدت زمانی کوتاه، نشاندهنده توجه قابلتوجه به این اثر در میان مخاطبان بوده است.
علاقهمندان میتوانند برای تهیه کتاب و شرکت در پویش کتابخوانی که همراه با جوایز نقدی و غیرنقدی برگزار میشود، عدد ۵ را به ۳۰۰۰۱۹۳۲ پیامک کنند.
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