  1. فرهنگ و ادب
  2. کتاب و ادبیات
۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۰۱

نسخه عربی کتاب «بزرگ‌تر از همه‌ همه» منتشر شد

نسخه عربی کتاب «بزرگ‌تر از همه‌ همه» منتشر شد

همزمان با نزدیک شدن به ایام اربعین حسینی، نسخه عربی کتاب «بزرگ‌تر از همه‌ همه» نوشته ثنا سقفی با عنوان «أکبر من الجمیع» منتشر شد و در کمتر از یک هفته، با استقبال مخاطبان، به چاپ دوم رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «بزرگ‌تر از همه‌ همه» اثری متفاوت برای کودکان است که از دو سو روایت می‌شود؛ از یک سمت، داستان با حضرت ابراهیم(ع) آغاز می‌شود و کودک را با مفاهیم ایمان، توکل و استقامت آشنا می‌کند و از سوی دیگر، روایت زندگی رهبر شهید را به تصویر می‌کشد.

این ساختار دوطرفه، در قالب داستان‌هایی روان، جذاب و متناسب با گروه سنی کودک، به پرورش روحیه امید، شجاعت و پایداری در مخاطبان کمک می‌کند.

انتشار نسخه عربی این کتاب در آستانه اربعین حسینی، گامی در جهت معرفی این اثر به مخاطبان عرب‌زبان است؛ استقبالی که با رسیدن کتاب به چاپ دوم در مدت زمانی کوتاه، نشان‌دهنده توجه قابل‌توجه به این اثر در میان مخاطبان بوده است.

علاقه‌مندان می‌توانند برای تهیه کتاب و شرکت در پویش کتاب‌خوانی که همراه با جوایز نقدی و غیرنقدی برگزار می‌شود، عدد ۵ را به ۳۰۰۰۱۹۳۲ پیامک کنند.

کد مطلب 6899300
زهرا اسكندری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها