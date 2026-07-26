ترافیک در محورهای منتهی به مهران روان است

سرهنگ ایرج مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز موج سفرهای اربعین حسینی و افزایش تردد زائران در محورهای منتهی به مرز مهران، اظهار داشت: بر اساس آخرین استعلام از همکاران مستقر در محورهای پنجگانه مواصلاتی استان، خوشبختانه تمامی مسیرها از وضعیت ترافیکی مطلوبی برخوردار هستند و تردد خودروها به صورت روان در حال انجام است و هیچ گونه گره ترافیکی یا مشکل خاصی در این مسیرها مشاهده نمیشود.
وی با بیان اینکه همکارانش به صورت شبانهروزی در محورهای منتهی به مهران مستقر هستند و بر وضعیت تردد نظارت کامل دارند، افزود: بر اساس تجربیات سالهای گذشته و تحلیل تصادفات رخداده در ایام اربعین، بیشترین علت تصادفات، خستگی و خوابآلودگی رانندگان است و از رانندگان عزیز درخواست میشود که در طول سفر، حتماً استراحت کافی داشته باشند و با چشمان خسته و خوابآلود رانندگی نکنند و با رعایت سرعت مطمئنه و قوانین راهنمایی و رانندگی، سفری ایمن را برای خود و همراهانشان رقم بزنند.
رئیس پلیس راه استان ایلام با اشاره به اینکه استفاده از کمربند ایمنی، یکی از سادهترین و مؤثرترین راههای افزایش ایمنی در سفر است، تصریح کرد: رانندگان و سرنشینان خودروها باید حتماً از کمربند ایمنی استفاده کنند و با رعایت قوانین و مقررات راهور، پلیس را در تأمین نظم و امنیت ترافیکی یاری کنند.
مظفری در پایان با قدردانی از همکاری و همراهی زائران و رانندگان، خاطرنشان کرد: با هماهنگی و همکاری همه دستگاهها و رعایت توصیههای پلیس راه، امیدواریم شاهد سفری ایمن، روان و همراه با آرامش برای زائران اباعبدالله الحسین (ع) در ایام اربعین باشیم و هیچ گونه حادثه ناگواری در این ایام رخ ندهد.
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