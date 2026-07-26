ادارات و مراکز آموزشی مازندران دوشنبه تعطیل است

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی قاسمی‌طوسی از تعطیلی تمامی ادارات دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و مراکز آموزشی استان در روز دوشنبه پنجم مردادماه خبر داد.

وی اظهار کرد: این تصمیم بر اساس مصوبه کارگروه مدیریت بهینه مصرف انرژی ستاد مدیریت بحران استان و با توجه به تداوم افزایش دمای هوا، با هدف حفظ پایداری شبکه برق و مدیریت بهینه مصرف انرژی اتخاذ شده است.

قاسمی‌طوسی افزود: مراکز امدادی، درمانی و دستگاه‌های خدمات‌رسان از این تعطیلی مستثنی بوده و طبق روال به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

وی با اشاره به نحوه فعالیت شبکه بانکی تصریح کرد: شعب بانک‌ها در سراسر استان از ساعت ۷ تا ۱۰ صبح برای ارائه خدمات ضروری به مراجعان فعال خواهند بود.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مازندران همچنین تأکید کرد: امتحانات دانشگاه‌ها و امتحانات نهایی مدارس مطابق برنامه از پیش اعلام‌شده برگزار می‌شود و این تعطیلی شامل فرآیند برگزاری آزمون‌ها نخواهد بود.