انتقاد سفارت ایران در ایتالیا از تکرار اشتباه غرب

به گزارش خبرگزاری مهر، سفارت جمهوری اسلامی ایران در رم در واکنش به ادعاها و اتهامات وزیر دفاع ایتالیا در پیامی به زبان ایتالیایی در شبکه ایکس نوشت: همانگونه که در غزه، که سالها عملاً به زندانی سر باز بود، کشتار مردم بیدفاع انجام گرفت و غرب بدون توجه به ریشههای بحران، دلیل مقاومت و پاسخ فلسطینیان را درک نکرد و یا نخواست درک کند، امروز نیز درباره حوثیها، غرب بیش از یک دهه محاصره و حملات نظامی ائتلاف علیه یک حاکمیت مستقل را نادیده میگیرد و دیگران را متهم میکند.
این فرافکنیها نه به صلح کمک میکند و نه به امنیت. انصاف حکم میکند که قضاوت و تحلیل، فارغ از پیشفرضهای سیاسی و بر پایه واقعیتها و ریشههای بحران صورت گیرد؛ چرا که صلح پایدار از فهم علتها آغاز میشود، نه از نادیده گرفتن آنها.
برای کمک به صلح شجاعت لازم است تا حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشورهای مختلف منطقه که عامل بروز وضعیت کنونی است را نادیده نگیریم؛ همگان میدانند وضعیت کنونی در منطقه و روند کشتیرانی بعد از حملات آمریکا و رژیمصهیونیستی ایجاد شد.
سفارت ایران در ایتالیا از تکرار اشتباه غرب در نادیده گرفتن وضعیت کنونی در منطقه از غزه تا یمن انتقاد کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، سفارت جمهوری اسلامی ایران در رم در واکنش به ادعاها و اتهامات وزیر دفاع ایتالیا در پیامی به زبان ایتالیایی در شبکه ایکس نوشت: همانگونه که در غزه، که سالها عملاً به زندانی سر باز بود، کشتار مردم بیدفاع انجام گرفت و غرب بدون توجه به ریشههای بحران، دلیل مقاومت و پاسخ فلسطینیان را درک نکرد و یا نخواست درک کند، امروز نیز درباره حوثیها، غرب بیش از یک دهه محاصره و حملات نظامی ائتلاف علیه یک حاکمیت مستقل را نادیده میگیرد و دیگران را متهم میکند.
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