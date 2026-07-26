  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۱۵

انتقاد سفارت ایران در ایتالیا از تکرار اشتباه غرب

انتقاد سفارت ایران در ایتالیا از تکرار اشتباه غرب

سفارت ایران در ایتالیا از تکرار اشتباه غرب در نادیده گرفتن وضعیت کنونی در منطقه از غزه تا یمن انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سفارت جمهوری اسلامی ایران در رم در واکنش به ادعاها و اتهامات وزیر دفاع ایتالیا در پیامی به زبان ایتالیایی در شبکه ایکس نوشت: همان‌گونه که در غزه، که سال‌ها عملاً به زندانی سر باز بود، کشتار مردم بی‌دفاع انجام گرفت و غرب بدون توجه به ریشه‌های بحران، دلیل مقاومت و پاسخ فلسطینیان را درک نکرد و یا نخواست درک کند، امروز نیز درباره حوثی‌ها، غرب بیش از یک دهه محاصره و حملات نظامی ائتلاف علیه یک حاکمیت مستقل را نادیده می‌گیرد و دیگران را متهم می‌کند.

این فرافکنی‌ها نه به صلح کمک می‌کند و نه به امنیت. انصاف حکم می‌کند که قضاوت و تحلیل، فارغ از پیش‌فرض‌های سیاسی و بر پایه واقعیت‌ها و ریشه‌های بحران صورت گیرد؛ چرا که صلح پایدار از فهم علت‌ها آغاز می‌شود، نه از نادیده گرفتن آن‌ها.

برای کمک به صلح شجاعت لازم است تا حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشورهای مختلف منطقه که عامل بروز وضعیت کنونی است را نادیده نگیریم؛ همگان می‌دانند وضعیت کنونی در منطقه و روند کشتیرانی بعد از حملات آمریکا و رژیم‌صهیونیستی ایجاد شد.

کد مطلب 6899510
نفیسه عبدالهی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها