به گزارش خبرنگار مهر، حسین سیمایی در صفحه شخصی خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که هفته گذشته به‌صورت مجازی، در قالب دو نشست آنلاین و آفلاین یونسکو، به ایراد سخنرانی پرداخت.

وی با اشاره به محور سخنان خود در این نشست‌ها گفت: در این کنفرانس این پرسش را مطرح کردم که علم چگونه می‌تواند در حل چالش‌های جهانی نقش‌آفرین باشد، در حالی که خود علم و جامعه علمی در معرض تهدید قرار دارند.

وزیر علوم افزود: در این نشست، به مجمع نمایندگان کشورهای عضو یونسکو پیشنهاد دادم چارچوبی بین‌المللی برای حفاظت از دانشمندان، دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی تدوین شود و این چارچوب با تصویب قطعنامه‌ها و معاهدات الزام‌آور، تکمیل و اجرایی شود تا علم همواره بخشی از راه‌حل مسائل و چالش‌های جهانی باقی بماند.