خلیلی: برنامه عملیاتی باید محور توسعه ورزش همگانی در کردستان باشد

به گزارش خبرنگار مهر، علی خلیلی، پیش از ظهر یکشنبه در مجمع سالانه هیئت ورزشهای همگانی کردستان اظهار کرد: برای توسعه ورزش همگانی باید برنامه عملیاتی و قابل اجرا داشته باشیم و از ابتدای سال، اولویتها و اقدامات مورد نیاز را به صورت مشخص تعیین کنیم.
وی افزود: برنامه عملیاتی باید به گونهای باشد که استان و شهرستانها بدانند در طول سال چه اقداماتی را باید انجام دهند و بتوانند متناسب با ظرفیتهای خود برای اجرای برنامههای انجمنها و کمیتههای مختلف برنامهریزی کنند.
رئیس فدراسیون ورزشهای همگانی با بیان اینکه مسئولیت این مجموعه تنها برگزاری مسابقات نیست، عنوان کرد: ما مسئولیت داریم برای مردم کاری انجام دهیم و در حوزه ورزش همگانی باید از طریق فعالیت بدنی، نشاط اجتماعی و سلامت عمومی را ارتقا دهیم.
خلیلی ادامه داد: برنامههای ورزش همگانی باید همه اقشار جامعه از کودکان و بزرگسالان تا سالمندان را دربرگیرد و برای هر گروه متناسب با نیازهای آن برنامهریزی شود.
همه دستگاهها در قبال سلامت مردم مسئول هستند
وی با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاههای مختلف برای توسعه ورزش همگانی گفت: سلامت عمومی مردم تنها وظیفه یک دستگاه نیست و دستگاههایی مانند دانشگاه علوم پزشکی، آموزش و پرورش، شهرداریها و سایر مجموعههای مرتبط باید در این زمینه نقش خود را ایفا کنند.
رئیس فدراسیون ورزشهای همگانی افزود: باید خلأهای موجود را شناسایی کنیم و منتظر نمانیم تا همه مشکلات قانونی برطرف شود، بلکه با استفاده از ظرفیت دستگاهها و مجموعههای مختلف، زمینه حضور مردم در فعالیتهای ورزشی را فراهم کنیم.
خلیلی با اشاره به ظرفیتهای موجود در کردستان اظهار کرد: در این استان ظرفیتهای خوبی برای توسعه ورزش همگانی وجود دارد و با برنامهریزی و پیگیری میتوان بسیاری از اقداماتی را که در نگاه نخست دشوار به نظر میرسند، عملیاتی کرد.
پیادهروی؛ سادهترین مسیر برای افزایش فعالیت بدنی
وی پیادهروی را یکی از سادهترین و در دسترسترین فعالیتهای ورزشی دانست و گفت: برای پیادهروی به امکانات پیچیدهای نیاز نداریم و میتوان با فرهنگسازی، مردم را به انجام روزانه فعالیت بدنی و پیادهروی تشویق کرد.
رئیس فدراسیون ورزشهای همگانی افزود: توسعه پیادهروی و ورزشهای روزانه باید یکی از اولویتهای اصلی ما باشد و میتوان با استفاده از ظرفیت پارکها، مسیرهای پیادهروی و ایستگاههای ورزش همگانی، زمینه فعالیت روزانه مردم را فراهم کرد.
خلیلی ادامه داد: شهرداریها ظرفیت مهمی در این زمینه دارند و باید از ظرفیت آنها برای ایجاد زیرساختهای مناسب و تسهیل دسترسی مردم به ورزش استفاده کنیم.
استفاده از ظرفیت سامانههای ورزشی
وی با اشاره به ظرفیت سامانههای مرتبط با ورزش همگانی گفت: نسخه جدید این سامانهها امکانات متنوعی برای پایش فعالیت بدنی، تعداد قدمها، ضربان قلب و میزان خواب در اختیار کاربران قرار میدهد و میتوان با توسعه این ظرفیتها، انگیزه مردم برای فعالیت بدنی را افزایش داد.
رئیس فدراسیون ورزشهای همگانی افزود: استفاده از ظرفیت حامیان مالی و برگزاری رویدادهای مختلف نیز میتواند به ایجاد انگیزه بیشتر برای مردم در زمینه پیادهروی و فعالیتهای بدنی کمک کند.
حمایت از برنامههای ورزش همگانی کردستان
خلیلی با تأکید بر ضرورت فعال بودن انجمنها و کمیتههای ورزشی اظهار کرد: در کنار توسعه ورزشهای روزانه، باید مسابقات و رویدادهای ورزشی در سطوح شهرستانی و استانی نیز برگزار شود تا ظرفیت رشتههای مختلف ورزش همگانی به شکل مطلوب مورد استفاده قرار گیرد.
وی با قدردانی از اقدامات هیئت ورزشهای همگانی کردستان گفت: برنامه ارائهشده نسبت به سالهای گذشته منظمتر و متفاوتتر بود و امیدواریم با حمایت ادارهکل ورزش و جوانان استان، برنامههای پیشبینیشده به مرحله اجرا برسد.
رئیس فدراسیون ورزشهای همگانی همچنین بر ضرورت تأمین فضای مناسب برای فعالیت هیئتهای ورزش همگانی در شهرستانها تأکید کرد و افزود: باید از ظرفیت اماکن موجود استفاده کنیم تا فضاهایی برای ورزش رایگان، آموزش و اجرای برنامههای صبحگاهی در اختیار مردم قرار گیرد.
خلیلی در پایان گفت: موفقیت هیئت ورزشهای همگانی کردستان به موفقیت ورزش استان و افتخارات آن بازمیگردد و فدراسیون نیز برای حمایت از برنامههای عملیاتی و قابل اجرای این هیئت آمادگی دارد.
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