به گزارش خبرنگار مهر، شهرام احمدپور ظهر یکشنبه در نشست برخط کمیته میراث جهانی یونسکو که همزمان با اعلام رأی نهایی پرونده ثبت جهانی «قلعههای الموت و استحکامات وابسته» در سالن شهید ستاری مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی قزوین برگزار شد، اظهار کرد: خوشحالیم که صدای تاریخ، فرهنگ و تمدن ایران اسلامی در بزرگترین نهاد فرهنگی جهان شنیده شد و نام الموت بار دیگر در عرصه جهانی درخشید.
وی افزود: این دستاورد ارزشمند، صرفاً یک موفقیت فرهنگی نیست، بلکه میتواند مسیر جدیدی برای رشد و توسعه استان قزوین در حوزههای مختلف ترسیم کند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قزوین با اشاره به شرایط کنونی جهان تصریح کرد: در روزگاری که فضای بینالمللی با جنگ، تنش و رفتارهای دور از منطق انسانی روبهرو است، تمدن ایرانی ـ اسلامی بار دیگر پیام صلح، هویت، اصالت و ریشهداری خود را از طریق ثبت جهانی قلعههای الموت به جهانیان منتقل کرد.
احمدپور با بیان اینکه قزوین از مهمترین کانونهای تاریخی و تمدنی کشور به شمار میرود، خاطرنشان کرد: منطقه تاریخی الموت تنها یک جغرافیای تاریخی نیست، بلکه نماد ایستادگی، اندیشه، هویت و پیوند عمیق مردم این سرزمین با گذشته پرافتخار ایران اسلامی است.
وی ثبت جهانی این اثر را فرصتی راهبردی برای بازتعریف مسیر توسعه استان دانست و گفت: قزوین با برخورداری از ظرفیتهای تاریخی، فرهنگی، طبیعی، انسانی و اقتصادی میتواند با تکیه بر هویت بومی، الگویی از توسعه متوازن و آیندهنگر ارائه دهد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قزوین تأکید کرد: رویکرد مدیریت استان بر بهرهگیری از ظرفیتهای فرهنگی، توسعه گردشگری، جذب سرمایهگذاری و تقویت مشارکت اجتماعی است و ثبت جهانی قلعههای الموت میتواند نقش مهمی در تحقق این اهداف ایفا کند.
احمدپور همچنین این موفقیت را حاصل همدلی و همکاری دستگاههای مختلف دانست و از وزیر میراث فرهنگی، استاندار قزوین، مدیران دستگاههای اجرایی، مسئولان فرهنگی، دانشگاهها، پژوهشگران، رسانهها، هنرمندان، فعالان فرهنگی و مردم منطقه الموت که در به ثمر رسیدن این پرونده نقش داشتند، قدردانی کرد.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد: ثبت جهانی قلعههای الموت، سرآغاز دورهای تازه برای معرفی هرچه بیشتر ظرفیتهای استان قزوین در سطح ملی و بینالمللی و زمینهساز توسعه پایدار این استان باشد.
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