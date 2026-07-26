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۴ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۲۵

وخامت اوضاع بیماران در یمن به دلیل تجاوزات عربستان

وخامت اوضاع بیماران در یمن به دلیل تجاوزات عربستان

یک مسئول یمنی به وخامت اوضاع بیماران در این کشور به دلیل محاصره اعمال شده از سوی عربستان سعودی اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، عبدالله الشریف معاون رئیس کمیته عالی امور دارویی یمن تاکید کرد: به دلیل تجاوزات عربستان و محاصره یمن ما با کمبود بیش از هزار و ۶۰۰ نوع از داروها در کشور مواجه هستیم.

وی اضافه کرد: بیش از ۸۳ شرکت دارویی که در حوزه تهیه هزار و ۳۰۰ نوع دارو در یمن فعالیت می کردند در شرایط بسیار بدی قرار گرفته اند. در جریان حملات سعودی آمریکایی علیه یمن ۲ کارخانه تولید دارو آسیب دیدند.

الشریف بیان کرد: این تجاوزات باعث ایجاد اختلال در مسیر ورود دارو به یمن شده است. قیمت خرید دارو نیز به دلیل محاصره یمن توسط عربستان سعودی و بسته شدن فرودگاه صنعا به شدت افزایش یافته است. بیش از ۱۷۰ هزار بیمار که با بیماری های صعب العلاج و سرطانی دست و پنجه نرم می کنند از این موضوع آسیب دیده اند.

کد مطلب 6899259

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    نظرات

    • جانفدا IR ۰۹:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
      3 1
      پاسخ
      لطفا یمن شجاع با قدرت وارد عمل شود، مطمئنا اوضاع از این برایشان دیگر بدتر که نمی شود. یک بار برای همیشه کار سعودی ها راتمام کنند. با حمله به تاسیسات نفتی و گازی وبندرگاهها فرودگاه های سعودی ها، مجبورند کنار بیایند. زنده وپاینده باد ایران عزیز ومقتدر ویمن شجاع وبا غیرت

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