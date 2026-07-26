وخامت اوضاع بیماران در یمن به دلیل تجاوزات عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، عبدالله الشریف معاون رئیس کمیته عالی امور دارویی یمن تاکید کرد: به دلیل تجاوزات عربستان و محاصره یمن ما با کمبود بیش از هزار و ۶۰۰ نوع از داروها در کشور مواجه هستیم.

وی اضافه کرد: بیش از ۸۳ شرکت دارویی که در حوزه تهیه هزار و ۳۰۰ نوع دارو در یمن فعالیت می کردند در شرایط بسیار بدی قرار گرفته اند. در جریان حملات سعودی آمریکایی علیه یمن ۲ کارخانه تولید دارو آسیب دیدند.

الشریف بیان کرد: این تجاوزات باعث ایجاد اختلال در مسیر ورود دارو به یمن شده است. قیمت خرید دارو نیز به دلیل محاصره یمن توسط عربستان سعودی و بسته شدن فرودگاه صنعا به شدت افزایش یافته است. بیش از ۱۷۰ هزار بیمار که با بیماری های صعب العلاج و سرطانی دست و پنجه نرم می کنند از این موضوع آسیب دیده اند.