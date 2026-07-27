مهری: ۴۷ درصد مطالبات گندمکاران گلستان پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، روحاله مهری عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: تا روز دوشنبه پنجم مردادماه، مجموع مطالبات گندمکاران استان از محل خرید تضمینی گندم به ۴۱.۱ همت رسیده که تاکنون حدود ۴۷ درصد این مطالبات به حساب کشاورزان واریز شده است.
وی با تشریح آخرین وضعیت پرداختها افزود: کشاورزانی که از ابتدای خردادماه تا ۲۰ خرداد محصول خود را به مراکز خرید تضمینی تحویل دادهاند، تاکنون ۵۷ درصد از مطالبات خود را دریافت کردهاند.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی گلستان ادامه داد: همچنین برای گندمکارانی که از ۲۱ خرداد تا هشتم تیرماه محصول خود را به مراکز خرید تحویل دادهاند، تاکنون ۳۸ درصد از مطالبات پرداخت شده است.
مهری با تأکید بر تداوم روند پرداخت مطالبات گندمکاران، از کشاورزان خواست در صورت وجود هرگونه مغایرت یا ابهام در مبالغ واریزی، به مرکز خریدی که محصول خود را تحویل دادهاند مراجعه کرده و اطلاعات ثبتشده در سند خرید را بررسی کنند.
وی خاطرنشان کرد: در صورت صحت اطلاعات ثبتشده، پرداخت باقیمانده مطالبات نیز مطابق روند تخصیص اعتبارات و از سوی دولت به تدریج انجام خواهد شد.
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