به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، بانک بارکلیز روز جمعه (۱۱ اردیبهشت) با اشاره به ادامه اختلال تردد از تنگه هرمز، پیشبینی خود را درباره قیمت نفت شاخص برنت دریای شمال در سال ۲۰۲۶ از ۸۵ دلار به ۱۰۰ دلار برای هر بشکه رساند.
بارکلیز اعلام کرد که شتاب در برداشت از ذخیرهسازیهای جهان، بخش زیادی از افزایش ذخیرهسازیهای ایالات متحده در سال گذشته را جبران کرده است.
این نهاد مالی برآورد میکند که بازار نفت با کمبود روزانه حدود ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه روبهروست که احتمال میرود با ادامه شوک عرضه، این مقدار باز هم بیشتر شود.
بانک بارکلیز هشدار داد که هرچه اختلال در عرضه نفت بیشتر ادامه یابد، شوک قیمتی ناشی از آن بیشتر و طولانیتر خواهد بود.
این بانک انگلیسی همچنین تأکید کرد که نباید نفت ۱۰۰ دلاری را بهعنوان سطحی در نظر گرفت که در آن عرضه و تقاضا به تعادل تازهای رسیده است.
بنا بر اعلام بارکلیز، در حالی که خروج برنامهریزیشده امارات متحده عربی از سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) میتواند به کاهش شکاف میانمدت بین رشد عرضه و تقاضای کشورهای غیراوپک کمک کند، اما بعید به نظر میرسد بتواند این شکاف را بهطور کامل پر کند و بههمین دلیل ظرفیت مازاد را کاهش خواهد داد.
این بانک انگلیسی اعلام کرد که میانگین قیمت نفت برنت برای سال ۲۰۲۶ حدود ۹۴ دلار برای هر بشکه است که پایینتر از سطوح پیشبینیشده در سناریویی است که در آن، تردد از تنگه هرمز تا پایان آوریل به حالت عادی بازمیگردد.
به گفته بارکلیز، چنانچه اختلال تردد از تنگه هرمز تا پایان ماه مه ادامه یابد، قیمتها به ۱۱۰ دلار به ازای هر بشکه میرسد.
