موانع تکمیل بیمارستان ۹۶ تختخوابی پیشوا بررسی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمید دانش‌آموز، ظهر یکشنبه، از سفر مجید فراهانی، معاون هماهنگی و پیگیری نهاد ریاست جمهوری، به شهرستان پیشوا در هفته جاری خبر داد.

وی که فرماندار پیشوا است، اظهار کرد: این سفر با هدف بررسی روند اجرای مصوبات سفر رئیس‌جمهور و پیگیری پروژه‌های عمرانی شهرستان انجام می‌شود.

دانش‌آموز افزود: مهم‌ترین برنامه این سفر، بازدید از پروژه بیمارستان ۹۶ تختخوابی پیشوا و بررسی روند اجرای آن است.

فرماندار پیشوا تصریح کرد: در این بازدید، راهکارهای رفع موانع اجرایی و تأمین اعتبارات مورد نیاز برای تسریع در تکمیل این پروژه درمانی نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.