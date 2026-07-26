موانع تکمیل بیمارستان ۹۶ تختخوابی پیشوا بررسی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمید دانشآموز، ظهر یکشنبه، از سفر مجید فراهانی، معاون هماهنگی و پیگیری نهاد ریاست جمهوری، به شهرستان پیشوا در هفته جاری خبر داد.
وی که فرماندار پیشوا است، اظهار کرد: این سفر با هدف بررسی روند اجرای مصوبات سفر رئیسجمهور و پیگیری پروژههای عمرانی شهرستان انجام میشود.
دانشآموز افزود: مهمترین برنامه این سفر، بازدید از پروژه بیمارستان ۹۶ تختخوابی پیشوا و بررسی روند اجرای آن است.
فرماندار پیشوا تصریح کرد: در این بازدید، راهکارهای رفع موانع اجرایی و تأمین اعتبارات مورد نیاز برای تسریع در تکمیل این پروژه درمانی نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
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